Tennis, Tombari vince il doppio a Perugia

Una tappa del circuito Junior Next Gen Italia è andata in scena al Tc Perugia. Nel tabellone Under 10 femminile sconfitta in finale Emma Mattone (Ct Casalboni) che in semifinale ha sconfitto 6-4, 6-1 Noemi Gallina, prima di cedere 6-2, 6-3 a Giuditta Moncada. Nel doppio successo della coppia formata da Beatrice Benvenuti e Noemi Gallina in finale su Serena Betti e Lucrezia Barbetti per 6-2, 6-2.

Nell’Under 14 maschile successo in doppio per Pietro Tombari in coppia con Lorenzo Cordella. Quarti: Cordella-Tombari b. Francesconi-Palumbo 3-6, 6-2, 10-6. In semifinale vittoria su Romano-Arullani (n.2) per ritiro. Nel match-clou successo per 6-2, 7-5 su Lorenzo Gambaccini e Lorenzo Cenci.