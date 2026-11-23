Da venerdì a domenica il Ten Sport Center ha organizzato il torneo Under 14-16, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Nell’Under 14 femminile successo di Margherita Tesselli (Suzanne Lenglen 2 Fusignano) che in finale ha sconfitto 4-2, 5-3 Greta Bighini (Asbi Imola). Semifinali: Margherita Tesselli (n.1)-Sol Francini 5-3, 4-0, Greta Bighini (n.2)-Bianca Amadei (n.3) 4-0, 4-1.

Nell’Under 14 maschile facile vittoria di Riccardo Briganti. Il portacolori del Ct Massa, testa di serie n.1, ha messo in fila Cesare Biondi (n.4) in semifinale per 4-2, 4-1 e in finale Tommaso Cavassi (Ten Sport Center), testa di serie n.3, per 4-1, 4-0. Semifinale: Cavassi-Leonardo Cenciarini (n.2) 2-4, 5-4, 9-7.

Nell’Under 16 maschile successo del cattolichino Pietro Tombari, il portacolori del Galimberti Tennis Team ha regolato in finale per 4-2, 4-0 Riccardo Briganti. Semifinali: Riccardo Briganti (n.1)-Mattia Vincenzi 4-2, 4-2, Tombari (n.3)-Jacopo Canini 4-1, 4-2.