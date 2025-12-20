Tennis, Tomassetti e Montemaggi protagonisti a Riccione

Verso la conclusione il tabellone di 3° categoria nella settima edizione del Memorial “Piero Serafini”, il torneo Open maschile dotato di 3000 euro di montepremi. Avanzano nel tabellone di 3° Jeremiah Tiger Pfister (Misano Sporting Club), Alessio Argnani (Forum), Valentino Salami (Russi Sporting Club), Alessandro Bacchini (Tc Riccione) e Pietro Montemaggi (Tc Viserba),
Tabellone di 3°, terzo turno: Pietro Matteini (3.4)-Isaac Casalboni (3.3) 6-3, 6-1, Luca Prati (3.4)-Jacopo Canini (3.3) 6-3, 6-2, Marco Faoro (3.3)-Stavros Papageorgiou (3.4) 1-6, 6-1, 10-7, Jeremiah Tiger Pfister (3.3)-Francesco Serafini (3.4) 7-5, 6-4, Guido Giugliano (3.3)-Pietro Corbelli (3.5) 6-3, 4-6, 10-2, Emanuele Ascani (3.2)-Gabriele Rondinini (3.4) 6-2, 6-3, Diego Cencini (3.2)-Nicolò Ceccarelli (3.3) 7-6 (5), 6-3, Edoardo Vincenzi (3.3)-Alessandro Laganà (3.4) 7-6 (1), 6-4, Alessio Argnani (3.3)-Stefano Vellucci (3.4) 6-3, 6-4, Valentino Salami (3.3)-Francesco Bagli (3.4) 7-5, 3-6, 10-8, Alessandro Bacchini (3.2)-Federico Costanzi (3.2) 3-6, 6-4, 10-4, Luca Battistini (3.2)-Michele Tonti (3.2) 0-6, 6-4, 10-8.
Quarto turno: Loris Tomassetti (3.3)-Federico Attanasio (3.2) 6-0, 6-3, Pietro Montemaggi (3.2)-Giacomo Bartolucci (3.3) 1-6, 6-2, 10-5, Ernesto Stentella Liberati (3.3)-Francesco Pazzaglini (3.2) 7-5, 6-2, Leonardo Baldoni (3.1)-Cesare Andrea Castellani (3.4) 6-1, 6-2.
Turno di qualificazione: Luca Grandi (3.1, n.10)-Luca Amati (3.2) 6-3, 6-1.