Tennis, Tolomei in semifinale al Gelso

Entra nella fase clou il Trofeo del Gelso di 4° categoria femminile che terrà banco fino a domenica sui campi del Ct Venustas di Igea Marina. Conquistano i quarti di finale Silvia Urbini (Ct Casalboni), Valentina Benati ed Elisabetta Dallari (Pol.2000 Cervia) e Greta Fantini (Ct Cicconetti), la prima semifinalista è la forlivese Benedetta Tolomei. Ottavi: Valentina Benati (4.2)-Letizia Rocchi (Nc) 6-2, 5-7, 10-6, Elisabetta Dallari (4.1, n.4)-Manuela Mazzanti (4.3) 5-7, 6-1, 10-6, Greta Fantini (4.3)-Alessia Frontini (4.1) 6-1, 6-1, Silvia Urbini (Nc)-Erica Gasperoni (4.2) 6-4, 6-3. Quarti: Benedetta Tolomei (4.1, n.3)-Jessica Piva Casadei (4.2) 6-2, 3-0 e ritiro.