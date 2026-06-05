Tennis, Tolomei-Battistelli finale domenica al Gelso

E’ approdato alla finale, in programma domenica dalle 18, il Trofeo del Gelso “Officina Ceramica Organizzata” di 4° categoria femminile allestito dal Ct Venustas di Igea Marina. Approdano al match-clou Valeria Battistelli (Ft Fano) e Benedetta Tolomei (Forum Forlì) che hanno battuto in semifinale, rispettivamente, Greta Fantini 4-6, 6-4, 10-5 e Karina Mirella Correa Moran 6-2, 6-3. Quarti: Benedetta Tolomei (4.1, n.3)-Jessica Piva Casadei (4.2) 6-2, 3-0 e ritiro, Valeria Battistelli (4.1, n.1)-Valentina Benati (4.2) 6-2, 4-6, 11-9, Greta Fantini (4.3)-Elisabetta Dallari (4.1, n.4) 6-4, 7-5, Karina Mirella Correa Moran (4.1, n.2)-Silvia Urbini (Nc) 7-5, 3-0 e ritiro.