Tennis, Tocci ai quarti a Cervia

Avanza il torneo Open, maschile e femminile, organizzato dal Ct Cervia, il trofeo “Hotel Globus”. Nel maschile il primo che si è qualificato per i quarti è stato il 2.8 Luca Padovani, seguito da Nicola Tocci e dal 2.8 Giacomo Ercolani. Ottavi: Nicola Tocci (2.7)-Matteo Bezzi (3.2) 4-2 e ritiro.

Intanto da sabato è in pieno svolgimento il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, sempre sui campi del Ct Cervia, il memorial “Mario Cortesi” dotato di un montepremi di 500 euro. Secondo tabellone, turno di qualificazione: Andrea Ridolfi (4.2)-Alberto Pivetti (4.3) 6-2, 6-1, Massimiliano Candolfo (4.1, n.4)-Alessandro Nanni (4.1, n.7) 6-4, 3-6, 10-7, Matteo Cavedoni (4.1, n.5)-Claudio Fantini (4.1, n.6) 6-0, 6-0. Primo turno tabellone finale: Marco Colafranceschi (3.5)-Kevin Roda (4.1) 6-4, 6-2.