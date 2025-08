Tennis, Tobias Amadori vince al Foro Italico

Belle notizie arrivano da Roma per il tennis giovanile romagnolo. Nella capitale si è svolto il Master del Circuito nazionale Kinder Joy of Moving. Sui campi del Foro Italico il ravennate Tobias Amadori ha vinto il tabellone Under 9. Il figlio d’arte allievo di Tennix Training Center ha battuto nei quarti Niccolò Sarri 6-0, 6-0, in semifinale Francesco Zappatore 6-3, 6-1 e in finale Leonardo Romano 6-2, 6-2. Bel risultato anche per il riminese Mattia Sena che ha raggiunto la finale nel tabellone Under 10. Il portacolori del Ct Cicconetti ha battuto nei quarti Piermario Delia 7-5, 4-6, 10-5 e in semifinale Alessandro Serra Zanetti 6-2, 6-1. In finale è arrivata la sconfitta per 7-6, 5-7, 11-9 contro Thomas Giovannini.