Tennis, Tinarelli e Lorenzi al 3° turno all’Ippodromo

Vanno in scena i primi match del tabellone finale sui campi del Tennis Club Ippodromo di Cesena nella terza edizione del torneo nazionale Open maschile “Ida Rubini”. Primo turno tabellone finale: Alessandro Galassi (2.8)-Pietro Corbelli (3.4) 6-2, 6-3, Alessandro Pesaresi (2.8)-Lorenzo Marchioni (3.1) 6-0, 6-0, Pietro Vagnini (2.8)-Luca Ruggeri (3.2) 7-6, 6-4, Diego Cencini (2.8)-Francesco Muratori (3.1) 6-2, 6-2, Enea Castelvetro (2.8)-Giovanni Farolfi (2.8) 6-0, 4-6, 10-3, Alessio Argnani (3.2)-Luca Grandi (2.8) 6-4, 6-4, Frederick Cortesi (2.8)-Giorgio Ruggeri (2.8) 7-6 (7), 6-4, Alessandro Cortesi (3.2)-Dario Zamagna (2.8) 7-5, 3-0 e ritiro, Enea Carlotti (3.1)-Marco Giangrandi (2.8) 7-6, 6-7, 10-8, Federico Duranti (2.8)-Luca Carraro (3.2) 6-4, 6-0, Alessandro Manco (2.8)-Lorenzo Ravaglia (3.1) 6-1, 6-3,
Secondo turno: Pasquale Schiavone (2.8)-Pietro Tombari (3.1) 6-2, 7-5, Andrea Tinarelli (3.1)-Leone Spadoni (2.8) 4-6, 6-4, 10-5, Luca Lorenzi (3.1)-Luca Butti (2.8) 2-6, 6-2, 10-4.