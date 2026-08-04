Tennis: Tiengo, Urgese, Pierro e Cicinelli avanzano all’Open “Buon Pastore” del Ct Bagnacavallo

BAGNACAVALLO. Entra nel vivo sui campi del Circolo Tennis Bagnacavallo la 13esima edizione del torneo nazionale Open maschile, il trofeo “Buon Pastore”, Memorial “Francesco Maffi”, dotato di 8.500 euro di montepremi.
Approdano al 4° turno nel tabellone finale, tra gli altri, Cristian Tiengo, un Jamal Urgese (Forum) in grandi condizioni di forma e Gabriele Pierro, bene anche Riccardo Cicinelli (Russi Sporting Club).
Tabellone principale, 2° turno: Simone Giraffi (2.7)-Gianfilippo Falconi (3.1) 6-0, 6-1, Andrea Rondoni (2.7)-Marco Nanni (3.1) 6-3, 6-2, Lucio Edoardo Vallè (2.6)-Leone Spadoni (2.8) 6-0, 6-1, Riccardo Cicinelli (3.1)-Beniamino Savini (2.7) 4-6, 6-4, 6-0.
3° turno: Giulio Stella (2.4)-Filippo Fazion (2.7) 6-1, 6-1, Cristian Tiengo (2.6)-Elia Lazzeri (3.1) 6-0, 6-0, Jamal Urgese (2.6)-Alessandro Venuta (2.8) 6-1, 6-1, Gabriele Pierro (2.5)-Nicholas Scala (2.7) 6-2, 3-6, 7-6 (3).
Oggi sette match a partire dalle 10, spicca alle 18 la sfida tra Alessandro Dragoni e Simone Giraffi, alle 20 Valletta-Urgese ed alle 20.30 Cicinelli-Sgarbi.
Ricco lo staff arbitrale: Davide Amadori è il giudice arbitro titolare, Simone Lusini è il giudice di gara per la compilazione tabelloni, Lorenzo Pasquali giudice arbitro assistente, così come Giulia Guzzi, direttore di gara Ennio Dragoni.