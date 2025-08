Tennis: Thomas Gerini vince il torneo “Vaniglia” al River 22, nel vivo l’Open dell’Up e i Terza del Parckin e del Cicconetti

BAGNO DI ROMAGNA. Si è concluso domenica sera sui campi del Circolo River 22 Sporting Club di Bagno di Romagna il torneo nazionale di 2° categoria “Vaniglia” con un montepremi di 3000 euro. Il match-clou ha visto di fronte il n.1 del seeding, il 2.1 Thomas Gerini (Junior Tennis Perugia) ed il 2.5 Luca Calabro (Ct Latiano), testa di serie n.3. Rispettando le indicazioni del seeding ha vinto Gerini per 6-4, 6-2.

Quarti: Mattia Bandini (2.5, n.4)-Raffaele Martignani (2.6) 7-6 (5), 3-6, 10-3, Luca Calabro (2.5, n.3)-Federico Strocchi (2.8) 6-2, 6-0, Jamal Urgese (2.5, n.2)-Federico Baldinini (2.6) 5-7, 6-0, 10-4. Semifinali: Gerini-Bandini 7-5, 6-3, Calabro-Urgese 6-2, 6-4.

Intanto da domenica si gioca, sempre sui campi del Circolo River 22 di Bagno di Romagna, il torneo nazionale di 4° categoria maschile. Sono 40 gli iscritti, i big sono sicuramente i 4.1 Paolo Cenciarelli, Ciro Donnarumma, Pietro Giorgi, Cristian Barasa e Federico Ricci. Si parte con il tabellone Nc, poi quello finale nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine a Ricci, Donnarumma, Cenciarelli, Giorgi, Barasa ed ai 4.2 Matteo Sirca, Emanuele Battistini e Flavio Guerrini. Tabellone finale, 1° turno: Fabrizio Montaguti (Nc)-Robert Andrea Agnoletti (4.6) 6-1, 6-2, Vincenzo Visi (4.6)-Davide Giovagnoli (Nc) 6-2, 6-3.

2° turno: Stefano Zannoni (4.5)-Alessandro Pieracci (4.5) 6-4, 7-5, Ignazio Mescolini (Nc)-Riccardo Fabbri (4.5) 6-4, 6-0, Andrea Ambrogetti (Nc)-Alessandro Davide Gagliardi (4.5) 2-6, 7-5, 10-8, Manuel Bravaccini (Nc)-Maico Mascheri (4.5) 6-1, 6-1, Lorenzo Moretti (4.5)-Gianluca Madeddu (4.5) 6-3, 6-3.

3° turno: Filippo Zadra (4.4)-Luca Cesari (4.2) 6-4, 2-6, 10-3.

RIMINI. Avanza sui campi dell’Up Tennis di Torre Pedrera il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi che terrà banco fino all’11 agosto. Sono 53 gli iscritti, i big sono il 2.4 Luca Massimo ed i 2.5 Mattia Ricci e Diego Sabattini. Nel tabellone finale avanzano Pietro Vagnini, Riccardo Muratori, Matteo Mussoni e Simone Piraccini.

Tabellone 3° categoria, turno di qualificazione: Lorenzo Marchioni (3.2)-Alberto Levoni (3.2, n.6) 6-3, 2-0 e ritiro.

1° turno tabellone finale: Amedeo De Checchi (2.8)-Pietro Rossi (3.2) 7-6, 6-3. 2° turno: Pietro Vagnini (2.8)-Enea Carlotti (3.1) 6-3, 6-1, Riccardo Muratori (2.8)-Alex Boisson (2.8) 6-3, 6-3, Matteo Mussoni (3.5)-Riccardo Livi (2.8) 6-2, 6-4, Simone Piraccini (2.8)-Federico Bolognesi (3.1) 6-1, 6-2.

CESENATICO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile organizzato dal Circolo Tennis Parckin di Cesenatico, il “Circolino”. Nel primo tabellone di 3° si qualificano Francesco Mazzotti, Fabio Bernagozzi, Morris Sciolti ed Alessandro Laganà.

Nel tabellone 3.5-3.4, 3° turno: Daniele Berti (3.4, n.2)-Riccardo Greci (3.5) 6-7 (4), 7-6 (5), 10-6, Piero Morisi (3.4)-Guido Giugliano (3.5) 6-0, 3-1 e ritiro.

Turno di qualificazione: Francesco Mazzotti (3.4, n.1)-Michele Moretti (3.5) 6-3, 6-2, Fabio Bernagozzi (3.4)-Marcello Pirini (3.5) 4-6, 6-4, 10-6, Morris Sciolti (3.5)-Marco Tonti (3.5) 6-0, 6-1, Alessandro Laganà (3.4)-Marco Mentili (3.5) 6-4 e ritiro.

Nel femminile in bella evidenza Samantha Casadei.

Turno di qualificazione: Vanessa Tessore (4.4)-Desiree Ciampa (4.5) 4-6, 6-0, 10-4. Tabellone finale, 1° turno: Samantha Casadei (3.5)-Cecilia Spighi (4.2) 6-2, 6-0.

2° turno: Camilla Speranza (3.5)-Francesca Stefanelli (4.3) 6-4, 6-0, Vittoria Del Mugnaio (Nc)-Giorgia Caroni (3.5) 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è Alessandro Terranova, la direttrice di gara Rossella Mercadini.

RIMINI. Tanti match sui campi del Ct Cicconetti per il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) maschile. Sono ben 147 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 17 agosto. Conquistano il 4° turno nel tabellone di 4° categoria, tra gli altri, Alessandro Nanni, Tommaso Cremoni, Andrea Milano ed Enrico Taddei.

Sezione 4° categoria, 1° turno: Manlio Guerra (4.6)-Alessandro Diotallevi (Nc) 7-6, 6-2, Alessandro Fabbri (Nc)-Massimo Casali (4.6) 6-3, 6-2, Diego Bottoni (Nc)-Edgardo Brancaleoni (4.6) 6-2, 6-2.

2° turno: Giulio Paltrinieri (4.5)-Claudio Masinelli (4.4) 6-3, 6-3, Manuele Parini (4.6)-Fabio Montebelli (4.4) 6-2, 6-1.

3° turno: Stefan Buca (4.4)-Marco Muratori (4.2) 6-2, 6-3, Thomas Guidi Zoffoli (4.2)-Emilio Frugieri (4.3) 6-2, 6-1, Thomas Gabellini (4.2)-Andrea Ferretti (4.3) 6-2, 6-0, Thomas Roccati (4.3)-Davide Pierini (4.1, n.19) 6-3, 6-7, 10-4, Adriano Amadio (4.1)-Nicola Campana (4.3) 6-3, 6-0, Maurizio Bologna (4.2)-Ermete Caleri (4.4) 6-0, 7-6, Alessandro Nanni (4.4)-Giacomo Molteni (4.2) 3-6, 6-2, 10-8, Tommaso Cremoni (4.2)-Antonio Lupone (4.5) 6-4, 6-2, Andrea Milano (4.2)-Renzo Bucci (4.5) 7-6, 6-2, Riccardo Muccioli (4.5)-Alessandro Falzoni (4.2) 6-3, 2-6, 10-8, Enrico Taddei (4.3)-Walter Zini (4.2) 6-3, 4-6, 10-8, Alfredo Fuschillo (4.3)-Simone Cicognani (4.2) 6-2, 6-1, Mauro Tedeschi (4.3)-Giovanni Arcangeli (4.2) 6-1, 6-0, Samuele Cardinali (4.3)-Luca Violini (4.2) 7-6, 6-2.