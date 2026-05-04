Tennis, Testa, Zammarchi, Taioli, Paladini in semifinale a Riccione

Sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione va in scena il torneo Under 10 e 12, maschile e femminile. Under 10 femminile, quarti: Camilla Testa-Matilde Lodi 6-1, 6-2, Lucilla Zammarchi-Giulia Galan 7-6, 6-1, Martina Taioli-Matilde Rava 6-2, 6-4, Giulia Paladini-Sofia Bindella 6-3, 6-3.
Under 10 maschile, tabellone finale, 1° turno: Leonardo Rinaldini-Gianmaria Pirani 6-1, 6-0, Lluc Pragliola-Pietro Adamo Pirini 6-0, 6-3, Pietro De Cesare-Edoardo Alessi 6-1, 6-4.
Under 12 maschile, sezione Nc, turno di qualificazione: Matteo Silvani-Edoardo Giommi 6-0, 6-0, Edoardo Suprani-Leonardo Giommi 4-6, 6-3, 10-4, Jacopo Tazzari-Valentino De Marco 6-0, 6-3, Alessandro Saracino-Michele Cortesi 3-6, 7-5, 10-5.
Under 12 femminile ottavi: Ginevra Baronciani-Adele De Sio 6-4, 6-3, Stefania Medeea Samoila-Anna Levoni 6-0, 6-0.