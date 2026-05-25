Tennis, Testa e Alesio vincono al Ten Sport

Sui campi del Ten Sport Center è alle battute finali il torneo Under 10-12, maschile e femminile. Nell’Under 10 femminile vittoria di Camilla Testa (Ct Rimini) in finale su Beatrice Cola (Ct Casalboni) per 6-0, 5-7, 10-6.
Nell’Under 10 maschile successo di Giacomo Alesio in finale su Pietro De Cesare nel derby del Tennix Training Center per 6-3, 6-1. Semifinali: Alesio-Mattia Paganelli 6-0, 6-1, De Cesare-Pragliola 6-1, 6-1.
Nell’Under 12 maschile il primo finalista è Tommaso Cavassi (Ten Sport Center), testa di serie n.1, che in semifinale ha battuto Alex Sciutti (n.4) per 6-2, 6-4.
Nell’Under 12 femminile successo di Camilla Conti (Siro Tennis Bologna) in finale su Stefania Medeea Samoila (Tc Riccione) per 4-6, 6-2, 10-8. Semifinali: Camilla Conti-Agnese Casalini (n.1) 6-4, 6-0, Stefania Medeea Samoila (n.2)-Giulia Rizzioli 6-2, 6-1.