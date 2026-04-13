Tennis, Tessore, Lanfranchi, Crociati ai quarti a Valle del Rubicone

Fino al 19 aprile il Circolo Valle del Rubicone a Gatteo organizza il torneo di 4° categoria femminile, il 1° trofeo “Bcc Romagnolo”. Conquistano i quarti Vanessa Tessore, Letizia Crociati e Luana Lanfranchi. Ottavi: Elisabetta Dallari (4.1)-Vittoria Pracucci (4.3) 6-3, 6-2, Claudia Crescentini (4.1, n.4)-Nicole Aloisi (4.3) 0-2 e ritiro, Vanessa Tessore (4.3)-Greta Fantini (4.4) 6-7, 6-4, 7-4, Letizia Crociati (4.2)-Mariangela Leporale (4.3) 6-3, 7-5, Luana Lanfranchi (4.2)-Giulia Toni (Nc) 3-6, 6-4, 7-5.