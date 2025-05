Tennis, Terzi e Tombari battuti in finale a Scutari

Pietro Tombari e Dante Terzi hanno partecipato al torneo Tennis Europe Under 14 albanese di Scutari. Il portacolori del Tc Riccione ha battuto all’esordio in singolare 6-1, 6-1 il serbo Petar Mitic, prima di essere sconfitto 6-3, 6-0 dal greco Ioannis Panagiotis Vaseleiadis. Il ravennate Dante Terzi è uscito all’esordio. In doppio i due romagnoli hanno sconfitto in semifinale Christodoulou-Ferhati 6-3, 7-5, poi la sconfitta per 6-1, 4-6, 10-7 contro il tandem formato dall’albanese Arber Dano e il greco Ioannis Panagiotis Vasileiadis.