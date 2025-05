Tennis, Terzi e Scheda si impongono al Tc Villanova

Si è concluso, sui campi del Tc Villanova di Bagnacavallo, il torneo Under 14, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Giulia Scheda ha vinto il singolare femminile. La portacolori del Ct Cacciari, testa di serie n.1, ha battuto in semifinale Isabella Daniela Garcia Tedioli 4-2, 4-1 e in finale Elisabetta Pastore (Tc Riccione) 4-1, 4-0. Nel maschile vittoria di Dante Terzi (Ct Zavaglia) che ha battuto Tommaso Ricci (Pol.Pontelungo) 4-0, 4-0. Semifinali: Dante Terzi-Marco Bonora 4-2, 4-0, Tommaso Ricci-Nikolas Leoncini 5-3, 4-5 (6), 7-1.