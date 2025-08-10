Tennis Terza: vittorie “positive” di Gianfrini e Pagliuca al Cicconetti, domani al via il trofeo Nitrocolor al Tre Colli Brisighella

RIMINI. Entra nel vivo sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) maschile.

Conquistano il 3° turno, tra gli altri, Marco Gianfrini, Claudio Chiani, Gianluca Pagliuca ed Andrea Torri.

1° turno tabellone finale: Francesco Mazza (3.5)-Alfredo Fuschillo (4.3) 6-4, 6-1, Michelangelo Mami (3.5)-Alessandro Ciacci (3.5) 3-6, 6-3, 10-7, Stefan Buca (4.4)-Piergiorgio Morosini (3.5) 5-7, 6-2, 10-8, Francesco Bagli (3.5)-Alessandro Neri (Nc) 6-0, 6-4, Andrea Bonivento (3.5)-Paolo Duranti (4.1) 6-4, 6-1, Pietro Matteini (4.1)-Federico Passerini (3.5) 7-5, 2-0 e ritiro.

2° turno: Andrea Filanti (3.5)-Micael Montinari (3.4) 6-2, 4-6, 10-5, Guido Giugliano (3.5)-Lorenzo Accreman (3.5) 6-4, 6-1, Pasquale Caserta (3.5)-Adriano Amadio (4.1) 6-4, 4-6, 10-4, Marco Gianfrini (3.5)-Riccardo Longhi (3.4) 6-1, 4-6, 10-6, Claudio Chiani (3.4)-Thomas Gabellini (4.2) 7-5, 6-2, Fabio Bernagozzi (3.4)-Marco Storoni (4.1) 6-3, 2-6, 10-7, Villiam Ricci (3.5)-Alberto Compagnoni (3.4) 2-6, 6-2, 10-3, Gianfilippo De Palma (3.5)-Michelangelo Mami (3.5) 6-2, 6-2, Gianluca Pagliuca (3.5)-Elia Michelangelo Cicognani (3.4) 6-4, 6-3, Mirko Giardi (3.5)-Nicolò Brugioni (3.5) 6-3, 6-1., Giovanni Fabiani (3.5)-Tiziano Gianni Del Gobbo (3.4) 6-2, 6-2, Andrea Torri (3.4)-Andrea Lombardini (4.1) 6-1, 6-2, Andrea Bonivento (3.5)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 6-4, 6-2.

BRISIGHELLA. Scatta domani il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, del Circolo Tre Colli di Brisighella, il 1° trofeo “Gruppo Nitrocolor” che terrà banco fino al 24 agosto. Nel maschile sono 61 gli iscritti, si parte con il tabellone Nc, poi quello di 4° categoria nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Marco Montaguti, Andrea Lombardini, Raffaele Mazzoli, Francesco Golini, Gian Pietro Neri, Federico Melli, Stefano Caroli e Paolo Duranti. Nel tabellone finale n.1 Nikola Lorenzo Adamo (3.2), n.2 Luca De Giovanni (3.2), n.3 Edoardo Vincenzi (3.3), Pier Paolo Campoli (3.3), n.5 Ian Catallo (3.3), n.6 Federico Antonini (3.3), n.7 Edoardo Belletti (3.3). Nel femminile (10 al via) prima sezione con n.1 Claudia Filippini (4.2), nel tabellone finale guida il gruppo la 3.2 Diletta Sabbioni.