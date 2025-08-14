Tennis Terza: Vitali, Brunelli, Donnarumma, Giannini e Maestri al tabellone finale del Venustas, quarti di finale al Cicconetti

IGEA MARINA. Si gioca sui campi del Circolo Tennis Venustas il tradizionale Trofeo del Gavettone, il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Si qualificano per il tabellone finale, tra gli altri, Luca Vitali, Raffaele Brunelli, Ciro Donnarumma, Alessandro Giannini e Francesco Maestri.Primo tabellone, turno di qualificazione: Luca Vitali (4.3)-Federico Melli (4.1, n.1) 6-1, 6-0, Raffaele Brunelli (4.3)-Federico Lucchini (4.1, n.2) 6-4, 6-3, Ciro Donnarumma (4.1, n.3)-Gianguido Cocchini (4.3) 6-0, 6-1, Mattia Baschetti (4.1, n.4)-Andrea Ferretti (4.3) 7-6 (5), 6-2, Davide Pierini (4.1, n.5)-Andrea Donini (4.6) 6-2, 6-3, Marco Magrini (4.4)-Gianmarco Palumbo (4.1, n.6) 7-6 (7), 3-1 e ritiro, Alessandro Gostoli (4.1, n.7)-Fabio Montebelli (4.4) 6-4, 6-2, Giuseppe Falconi (4.1, n.8)-Lorenzo Scarpellini (4.2) 6-4, 6-4, Gianluca Corradini (4.1, n.10)-Paolo Bernardini (4.2) 6-1, 6-4, Alessandro Giannini (4.3)-Alessandro Bernardi (4.1, n.12) 6-4, 7-5, Francesco Maestri (4.1, n.13)-Fabio Sartor (4.2) 7-5, 6-3.Si qualificano anche Marco Vitali (4.4) e Paolo Briolini (4.1, n.11).RIMINI. E’ alle battute finali sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) maschile.I primi a conquistare i quarti sono stati Raffaele Strocchi, Massimiliano Agnello, Massimo Mencarelli e Nicola Ravera, raggiunti da Pietro Matteini, Tommaso Zanzini, Luca Lorenzi ed Alessandro Bocchini.Ottavi: Massimo Mencarelli (3.3, n.5)-Fabio Bernagozzi (3.4) 6-3, 6-2, Nicola Ravera (3.3, n.11)-Gianfilippo De Palma (3.5) 3-6, 6-3, 10-6, Raffaele Strocchi (3.3, n.7)-Ernesto Stentella Liberati (3.3, n.10) 6-2, 6-4, Pietro Matteini (4.1)-Gianluca Vannucci (3.3, n.13) 6-1, 6-0, Tommaso Zanzini (3.3, n.3)-Riccardo Saltini (3.3, n.14) 7-6, 6-2.Quarti anche per i 3.3 Massimiliano Agnello (n.2), Luca Lorenzi (n.1) ed Alessandro Bocchini (n.9).