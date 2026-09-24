Tennis Terza: Vincenzi-Tesei la finale di Sarsina, domani scatta il Rodeo Weekend Oremplast del Ct Massa

SARSINA. Siamo alla finale nel torneo nazionale di 3° categoria maschile (limitato al 3° gruppo) organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina. Si tratta del Torneo di Settembre-Trofeo Tagliapietra.

La finale, in programma venerdì dalle 19, vede di fronte Edoardo Vincenzi (Tc Faenza) e Nicola Tesei (Polisportiva Tennis Vallesavio).

Quarti: Riccardo Palai (4.2)-Luca Franceschini (3.3, n.1) 7-5, 6-2, Edoardo Vincenzi (3.3, n.4)-Matteo Segreti (3.5) 6-2, 6-0, Nicola Tesei (3.5)-Leonardo Tana (3.3, n.3) 6-1, 6-1, Samuele Visotti (3.5)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3, n.2) 6-2, 6-3. Semifinali: Vincenzi-Palai 6-3, 6-2, Tesei-Visotti 6-2, 7-5.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.

MASSA LOMBARDA. Da domani a domenica il Circolo Tennis Massa Lombarda organizza il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo), maschile e femminile, con la formula Rodeo. Si tratta del Rodeo Weekend Oremplast che vede in campo 44 giocatori nel maschile e 16 nel femminile, diretti dal giudice di gara Roberto Montesi (direttrice di gara Elvira Pezzi). Nel maschile si parte con la sezione di 4° con le teste di serie assegnate nell’ordine alle 4.1 Pietro Calzolari, Marco Barbieri, Francesco Grande, Leonardo Ancarani e Marco Cantagallo. Nel tabellone finale il n.1 è il 3.3 Elia Michelangelo Cicognani, n.2 Samuel Cavallini (3.3), n.3 Valentino Salami (3.3), n.4 Edoardo Vincenzi (3.3), n.5 Enrico Barbini (3.3), n.6 Luca Fossanova (3.3). Nel femminile 16 giocatrici al via, primo tabellone con n.1 Vania Sangiorgi (4.5), n.2 Cristina Bandini (4.5), nel tabellone finale n.1 Miriam Samorì (3.3), n.2 Irena Asya Grande (3.3).