Tennis Terza, tutti i risultati alla Sammartinese, al Tc Faenza e al Casalboni

FORLI’. E’ partito sui campi della Polisportiva Sammartinese il torneo nazionale maschile di 3° categoria (limitato al gruppo) che terrà banco fino al 10 settembre. Sono 72 i giocatori al via, si parte con la sezione Nc-4.5 nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.5 Daniele Bardi, Matteo Cavina, Luca Donati e Piergiorgio Sacchetti. Nel secondo tabellone (4.4-4.1) i big sono i 4.1 Marco Chiapponi, Giacomo Costanzo, Filippo Ruggeri, Andrea Fabbri, Luca Di Giovanni, Filippo Foschi, Michele Rossi, Pietro Martines, Andrea Marcucci, Joseph Fresegna e Marco Schiavo. Nel tabellone finale n.1 Paolo Duranti (3.4), n.2 Mattia Battistini (3.4), n.3 Matteo Rossi (3.4), n.4 Andrea Stoppa (3.4), n.5 Francesco Zanzini (3.4), n.6 Davide Quinto Cattoni (3.4), n.7 Mattia Foschi 3.4, n.8 Pietro Reggiani (3.5).

Primo tabellone, 1° turno: Luca Poletti (Nc)-Antonio Daniele (Nc) 6-0, 6-0, Giacomo Fantini Berti (Nc)-Mirko Ravaglia (Nc) 6-2, 6-4, Federico Pinto (Nc)-Giuseppe Fontana (Nc) 6-3, 6-0.

La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Tiziano Gianni Del Gobbo.

FAENZA. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Tennis Club Faenza. Si tratta del trofeo “Città di Faenza” che terrà banco fino a 12 settembre. Sono 81 gli iscritti nel maschile, 34 nel femminile, la giudice di gara è Elena Pagani, direttore di gara Mirko Sangiorgi. In bella evidenza Mattia Assirelli, Nicola Xella, Andrea Cavassi e Gianfrancesco Conti nel maschile, Cristina Bandini e Flavia Fabbri nel femminile.

Maschile, tabellone di 4° categoria, 2° turno: Rosario Robustelli (4.6)-Damiano Tramonti (Nc) 6-1, 6-1, Luca Conti (Nc)-Gianluca Ceroni (4.6) 6-0, 6-0, Luca Vanni (Nc)-Massimo Angelo Claudio Magliola (4.6) 6-1, 3-0 e ritiro, Alessandro Polidoro (4.6)-Thomas Chiluzzi (Nc) 6-3, 6-3, Daniele Capra (4.6)-Luca Sabbatini (Nc) 6-3, 6-1, Edoardo Spighi (Nc)-Giovanni Bacchilega (4.6) 6-1, 6-1, Gianfrancesco Conti (Nc)-Giacomo Fossi (4.5) 6-4, 6-2, Andrea Cavassi (4.5)-Gianluca Rava (4.6) 6-1, 6-1.

3° turno: Nicola Xella (4.5)-Filippo Caspoli (4.3) 6-4, 6-1, Mattia Assirelli (4.3)-Enrico Bianchi (4.4) 6-0, 6-0.

Anche nel femminile si parte con il primo tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alla 4.1 Arianna Maltese ed alle 4.2 Irene Claudia Visconti e Stefania Ciucci. Le giocatrici con classifica migliore sono le 3.1 Gioia Bassi, Aurora Baldassarri e Silvia Tartari. 1° turno: Federica Galeone (4.4)-Roberta Barchi (4.4) 6-3, 2-6, 10-8, Cristina Bandini (4.5)-Daniela Vecchi (4.5) 6-1, 7-5, Flavia Fabbri (Nc)-Lisa Ciarlariello (Nc) 6-3, 7-6.

SANTARCANGELO. Avanza sui campi del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo il torneo di 3° categoria, maschile e femminile. Nel torneo maschile avanzano nel tabellone finale, tra gli altri, Mirko Giardi, Nicolò Zanotti, Emanuel Vannucci e Marco Storoni, nel femminile si qualificano Elena Cerisola, Lucia Barbieri e Beatrice Sanna.

Maschile, Sezione di 4°, turno di qualificazione: Carlo Conti (4.1, n.9)-Diego Losignore (4.3) 6-0, 7-6 (4), Lorenzo Accreman (4.1, n.13)-Samuele Cardinali (4.1, n.4) 7-5, 6-2.

Tabellone finale, 1° turno: Mirko Giardi (3.5)-Alessandro Giannini (4.1) 6-3, 6-2, Nicolò Zanotti (4.3)-Massimiliano Rossetti (3.5) 6-1, 6-0, Andrea Battazza (3.5)-Francesco Mazza (3.5) 6-0, 6-1, Emanuel Vannucci (3.5)-Leonardo Manduchi (4.3) 6-1, 6-0, Davide Carlini (4.2)-Paolo Gori (3.5) 6-2, 6-4, Tommaso Turchi (4.1)-Tommaso Ricci (3.5) 6-0, 6-0, Marco Storoni (3.5)-Sandro Grossi (3.5) 6-0, 6-3.

Femminile, turno di qualificazione: Elena Cerisola (4.3)-Nicole Colonna (4.1, n.1) 6-3, 6-0, Lucia Barbieri (4.1, n.4)-Mariangela Leporale (4.2) 6-1, 6-1, Beatrice Sanna (4.3)-Mirella Karina Correa Moran (4.1, n.2) 6-2, 6-2.

Il torneo terrà banco fino al 6 settembre.

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Marcello Lotti.