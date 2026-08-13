Tennis Terza: tutti i risultati al Venustas, al Tre Colli e al Cicconetti

IGEA MARINA. E’ in pieno svolgimento la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina.
In bella evidenza nel tabellone di 4° Massimiliano Grisanti, Fabrizio Masetti, Matteo Casalboni ed Alessandro Baracchini.
Tabellone di 4°, 3° turno: Bruno Zanini (4.3)-Cristian Pucci (4.4) 6-0, 5-0 e ritiro, Niccolò Tedeschi (4.2)-Roberto Cerioli (4.2) 6-1, 6-1, Davide Pierini (4.2)-Simone Cicognani (4.2) 6-2, 6-3, Francesco Saverio Gerboni (4.5)-Virgilio De Angelis (4.3) 6-3, 6-0, Alessandro Guzinschi (4.3)-Andrea Donini (4.3) 6-2, 6-2, Alessandro Pari (4.2)-Roberto Sanzani (4.2) 6-4, 6-4, Alberto Tomassini (4.5)-Diego Pasquinoni (4.4) 1-6, 6-4, 10-5, Claudio Masinelli (4.3)-Michele Massari (4.3) 3-6, 6-4, 12-10, Elia Mattioli (4.2)-Simone Calcagnini (4.2) 6-2, 6-2, Massimiliano Grisanti (4.5)-Riccardo Ferri (4.3) 7-5, 6-2, Diego Losignore (4.3)-Filippo Ricciardi (4.3) 5-7, 7-5, 10-6, Fabio Montebelli (4.2)-Fabio Vinetti (4.2) 6-4, 6-3, Lorenzo Moretti (4.2)-Alberto Ioli (4.4) 7-6 (5), 6-1, Claudio Riciputi (4.4)-Nahuel Zanfino (4.3) 6-1, 6-1, Alessandro Baracchini (4.3)-Andrea Crovetti (4.3) 7-5, 6-3, Matteo Casalboni (Nc)-Pierluigi Pennacchini (4.3) 6-4, 4-6, 10-8, Fabrizio Masetti (4.4)-Federico Crisafulli (4.3) 7-6 (5), 6-3, Massimiliano Grisanti (4.5)-Riccardo Ferri (4.3) 7-5, 6-2.
La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.
BRISIGHELLA. Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tre Colli di Brisighella, la seconda edizione del trofeo “Gruppo Nitrocolor” che terrà banco fino al 23 agosto.
Sono 69 i giocatori iscritti nel maschile, 16 le giocatrici nel femminile, agli ordini del giudice di gara Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.
Nel maschile disco verde per Alessandro Costa, Giovanni Liverani, Mirko Conti e Filippo Mini.
Maschile, 2° turno del primo tabellone: Gianluca Ceroni (4.6)-Marco Carroli (4.4) 6-2, 6-2, Enrico Bianchi (4.4)-Enea Catani (4.4) 6-3, 6-2.
3° turno: Alessandro Costa (Nc)-Paolo Francesconi (4.3) 6-2, 7-5, Giovanni Liverani (4.4)-Fabrizio Montaguti (4.3) 6-4, 6-4, Mirko Conti (4.4)-Luigi Angelo Bertaccini (4.3) 6-0, 6-2, Andrea Marchi (4.4)-Michele Lamponi (4.3) 6-3, 6-3, Giovanni Melandri (4.3)-Pier Paolo Torricelli (4.6) 6-1, 6-1, Filippo Mini (Nc)-Stefano Bassetti (4.3) 6-4, 6-4.
Anche nel femminile si parte con il tabellone di 4° presidiato dalla 4.2 Irene Claudia Visconti (n.1), nel tabellone finale n.1 Lucrezia Vanni (3.2), n.2 Daniela Morigi (3.3). 1° turno: Claudia Baroni (Nc)-Emma Guerrini (Nc) 6-2. 6-0.
RIMINI. Avanza sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) giunto alla 50esima edizione, il trofeo “Nelson’s”.
Conquistano il 4° turno Emmanuele Bomba, Massimiliano Agnello, Francesco Mazza ed Andrea Ancarani.
Tabellone finale, 2° turno: Loris Semprini (4.2)-Yari Mussoni (3.4, n.16) 6-0, 6-1, Federico Giacchetti (3.5)-Gianfilippo De Palma (3.4) 6-3, 6-4, Carlo Alberto Gualandri (3.4)- Carlo Paolino Lorenzo Peluso (Nc) 6-1, 2-6, 10-6, Carlo Conti (4.1)-Simone Rocchi (3.4) 6-1, 6-3, Davide Faoro (3.4)-Federico Melli (3.5) 6-1, 6-1, Matteo Peppucci (3.4)-Micael Montinari (3.5) 6-3, 6-2, Tommaso Cerioni (3.5)-Riccardo Muccioli (4.2) 6-2, 6-2, Nicolò Della Chiara (3.4)-Nicola Amorico (3.5) 6-1, 6-3, Umberto Vanucci (3.5)-Matteo Ciccarelli (3.5) 6-4, 3-0 e ritiro.
3° turno: Federico Passerini (3.4)-Fabio Bernagozzi (3.3, n.13) 6-2, 6-2, Emmanuele Bomba (3.3, n.1)-Andrea Lombardini (3.5) 6-0 e ritiro, Massimiliano Agnello (3.3, n.8)-Gianluca Pagliuca (3.5) 6-1, 6-4, Francesco Mazza (3.5)-Mattia Sena (3.3, n.9) 1-6, 6-2, 10-5, Alberto Compagnoni (3.3, n.4)-Umberto Barbato (3.4) 6-0, 6-7 (4), 10-8, Giovanni Fabiani (3.4)-Alberto Battaglini (3.3, n.5) 6-1, 6-2, Matteo Casadei (3.4)-Riccardo Delle Site (3.3, n.12) 6-1, 6-2, Andrea Ancarani (3.4)-Edoardo Losole (3.3, n.6) 6-3, 6-1.
Il torneo si concluderà domenica, il giudice di gara è Simone Lusini, direttrice di gara Sara Sirena.