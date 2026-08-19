Tennis Terza: tutti i risultati al Venustas, al Centro Paradiso e al Tre Colli

IGEA MARINA. E’ entrata decisamente nella fase più calda la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina.

I primi a conquistare gli ottavi sono stati William Di Marco (Tc Viserba), Iangabriel Ferrara (Tc Coriano) e due giovani portacolori del Tc Riccione, Alessandro Bacchini e Leonardo Capogrossi.

Tabellone finale, 4° turno: Valerio Ferrari (3.4)-Rocco Albini (3.3) 6-3, 6-1, Tommaso Lombardi (3.3)-Francesco Zanzini (3.4) 6-1, 6-2, Nicola Ravera (3.3)-Gianluca Pagliuca (3.5) 7-5, 6-4, Samuele Giacomazzi (3.2)-Federico Passerini (3.4) 6-1, 6-0, Matteo Silvagni (3.3)-Marco Cola (3.2) 7-5, 6-2, Marco Baldelli (3.3)-Davide Coffari (3.4) 7-5, 6-4, Francesco Paolini (3.4)-Massimiliano Agnello (3.3) 6-1, 1-0 e ritiro, Andrea Filanti (3.3)-Giovanni Fabiani (3.4) 6-1, 6-2, Federico Attanasio (3.3)-Emanuel Vannucci (3.5) 4-6, 7-5, 10-8, Nicolò Ceccarelli (3.2)-Carlo Alberto Gualandri (3.4) 7-5, 6-2, Filippo Marcaccini (3.3)-Fabio Nicolella (3.5) 6-2, 6-2, Elia Michelangelo Cicognani (3.3)-Federico Melli (3.5) 6-2, 6-3.

5° turno: Alessandro Bacchini (3.1, n.5)-Alessandro Bocchini (3.3) 6-4, 6-3, Leonardo Capogrossi (3.2, n.11)-Isaac Casalboni (3.3) 7-5, 6-0, William Di Marco (3.1, n.6)-Guido Giugliano (3.3) 6-1, 6-1, Iangabriel Ferrara (3.1, n.3)-Valerio Ferrari (3.4) 6-3, 6-3.

La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.

CESENATICO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico.

Conquistano gli ottavi Stefano Goretti, Francesco Montebugnoli, Morris Sciolti, Leonardo Maccaferri e Pietro Rossi.

Tabellone finale, 4° turno: Luca Blatti (3.2, n.6)-Mattia Foschi (3.4) 6-2, 7-5, Gianluca Borsari (3.2, n.7)-Matteo Casadei (3.4) 6-3, 6-2, Stefano Goretti (4.1)-Flavio Millari (3.2, n.9) 6-3, 7-5, Francesco Montebugnoli (3.5)-Alan Adiel Bardi (3.2, n.5) 6-4, 6-3, Morris Sciolti (3.2, n.12)-Riccardo Delle Site (3.3) 7-6 (4), 6-2, Leonardo Maccaferri (3.5)-Luca Ruggeri (3.2, n.11) 7-6 (3), 3-6, 10-8, Pietro Rossi (3.2, n.10)-Edoardo Losole (3.3) 6-3, 6-1.

Ottavi anche per Mario Borghi (3.4).

Nel femminile avanzano nel tabellone finale Sofia Rinalduzzi, Alessia Barducci ed Anita Vernice.

Tabellone finale, 2° turno: Sofia Rinalduzzi (4.3)-Lucia Tarlazzi (3.5) 6-1, 6-0, Alessia Barducci (3.4)-Alessia Rocchi (3.5) 6-4, 6-3, Anita Vernice (3.5)-Rodica Chis Frida (4.2) 0-6, 6-1, 10-7.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

BRISIGHELLA. Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tre Colli di Brisighella, la seconda edizione del trofeo “Gruppo Nitrocolor” che terrà banco fino al 23 agosto. Nel maschile avanzano nel tabellone finale Riccardo Banzola ed Alessandro Rivola.

Maschile, 2° turno tabellone finale: Michael Palli (4.1)-Luca Caprioni (3.3) 6-3, 6-3, Leonardo Venturi (3.3)-Andrea Gurioli (3.5) 6-2, 3-6, 10-6, Tommaso Monti (3.3)-Tommaso Ricci (3.5) 6-0, 6-1, Marco Casadio (3.4)-Francesco Nicolò Baldelli Fronticelli (3.3) 6-1, 6-4, Edoardo Losole (3.3)-Filippo Menzolini (3.5) 6-3, 7-6 (5), Riccardo Banzola (3.5)-Nicolò Tronconi (4.2) 6-3, 4-6, 10-7, Alessandro Rivola (3.5)-Tommaso Pilati (3.3) 7-5, 3-1 e ritiro.

Nel femminile brillano nel tabellone finale Irene Claudia Visconti, Beatrice Ficociello ed Anita Vernice.

Tabellone finale, 1° turno: Irene Claudia Visconti (4.2)-Lucia Tarlazzi (3.5) 6-4, 6-4, Beatrice Ficociello (3.4)-Paola Mordini (3.4) 7-6 (3), 7-6 (4), Anita Vernice (3.5)-Giorgia Rombi (3.5) 0-6, 6-3, 10-5.