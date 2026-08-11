Tennis Terza, tutti i risultati al Tre Colli Brisighella, al Centro Paradiso e al Venustas

BRISIGHELLA. E’ partito il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tre Colli di Brisighella, la seconda edizione del trofeo “Gruppo Nitrocolor” che terrà banco fino al 23 agosto.
Sono 69 i giocatori iscritti nel maschile, 16 le giocatrici nel femminile, agli ordini del giudice di gara Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.
Nel maschile si parte con il primo tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Michael Palli, Daniele Bertozzi, Alessandro Claysset, Luca Continelli, Mirko Sarra, Andrea Piccone ed ai 4.2 Michele Melchioni e Cristian Barasa. Nel tabellone finale n.1 Davide Casadio (3.2), n.2 Pier Paolo Campoli (3.2), n.3 Stefano Agostino (3.2), n.4 Luca De Giovanni (3.2), n.5 Edoardo Belletti (3.2), n.6 Francesco Ludovico Cordero Di Vonzo (3.2).
1° turno del primo tabellone: Alessandro Costa (Nc)-Massimiliano Conficconi (Nc) 6-2, 6-0, Daniele Baroni (4.6)-Giacomo Chiabrando (4.6) 5-7, 6-2, 10-5, Nicolò Naldi (4.5)-Giorgio Fracchetti (4.5) 6-2, 6-0, Alessio Liverani (4.5)-Massimo Cioci (4.5) 6-2, 6-0, Gianluca Ceroni (4.6)-Giovanni Bacchilega (4.6) 6-3, 6-4, Pier Paolo Torricelli (4.6)-Angelo Massimo Claudio Magliola (4.6) 6-2, 6-4, Filippo Mini (Nc)-Andrea Lepri (Nc) 6-0, 7-5.
Anche nel femminile si parte con il tabellone di 4° presidiato dalla 4.2 Irene Claudia Visconti (n.1), nel tabellone finale n.1 Lucrezia Vanni (3.2), n.2 Daniela Morigi (3.3).
CESENATICO. In pieno svolgimento il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico.
Nel secondo tabellone maschile approdano al 4° turno Fabrizio Pucci, Riccardo Marino, Alessandro Eugenio Vicini, al 5° turno Fabio Montebelli.
Secondo tabellone,2° turno: Federico Para (4.5)-Daniele Fantini (Nc) 6-4, 6-4, Alex Guidi (Nc)-James Bahobeshi (4.5) 6-2, 6-1,
3° turno: Elia Farneti (4.3)-Gianpaolo Magnani (4.4) 6-2, 6-4, Carlo Bega (4.2)-Davide Alessandro Gagliardi (4.3) 7-6 (3), 6-2, Roberto Cerioli (4.2)-Andrea Tassera (4.4) 6-0, 6-1, Marco Vitali (4.3)-Edoardo Venturi (4.5) 6-1, 6-0, Giorgio Nardini (4.3)-Marco Lorenzi (4.5) 6-2, 6-7 (3), 10-2, Fabrizio Pucci (4.3)-Luca Donati (4.5) 6-4, 7-5, Riccardo Marino (4.4)-Roberto Pettinari (4.3) 6-4, 6-4, Alessandro Eugenio Vicini (4.2)-Mattia Brunold (4.2) 6-2, 6-2, Niccolò Tedeschi (4.2)-Alessandro Nicolini (4.4) 6-0, 6-4, Cristian Grossi (4.2)-Andrea Bardi (4.2) 2-6, 6-3, 12-10, Nikolai Dalla Bona (4.2)-Davide Muzzioli (4.3) 6-3, 6-1.
4° turno: Fabio Montebelli (4.2)-Nicholas Viroli (4.5) 2-6, 6-2, 10-8
Nel femminile si parte con il tabellone di 4° con le teste di serie assegnate alle 4.1 Nicole Colonna, Marianna Meroni ed alle 4.2 Rodica Chis Frida e Stefania Ciucci. Nel tabellone finale n.1 Lucrezia Vanni (3.2), n.2 Valentina Giulianini (3.2), n.3 Caterina Cova (3.3), n.4 Martina Orsini (3.3).
2° turno: Sara Borelli (4.5)-Lorena Maritza Penate (Nc) 6-0, 6-0.
Il giudice di gara è Marco Fucci.
IGEA MARINA. Avanza la classica di Ferragosto sui campi del Circolo Tennis Venustas, il Trofeo del Gavettone di 3° categoria che terrà banco fino al 23 agosto nel Club di Igea Marina
In bella evidenza nel tabellone di 4° Bruno Zanini, Niccolò Tedeschi, Davide Pierini ed Elia Mattioli.
Tabellone di 4°, 2° turno: Tommaso Crescentini (4.5)-Marco Bianchi (4.5) 6-2, 6-0, Alberto Ioli (4.4)-Paolo Santarini (4.4) 6-2, 7-5, Matteo Casalboni (Nc)-Massimo Casali (4.5) 6-1, 6-1, Fabrizio Masetti (4.4)-Matteo Zanotti (4.4) 6-3, 6-3, Claudio Focchi (4.6)-Marco Sartini (4.5) 6-1, 1-6, 16-14.
3° turno: Bruno Zanini (4.3)-Cristian Pucci (4.4) 6-0, 5-0 e ritiro, Niccolò Tedeschi (4.2)-Roberto Cerioli (4.2) 6-1, 6-1, Davide Pierini (4.2)-Simone Cicognani (4.2) 6-2, 6-3, Francesco Saverio Gerboni (4.5)-Virgilio De Angelis (4.3) 6-3, 6-0, Alessandro Guzinschi (4.3)-Andrea Donini (4.3) 6-2, 6-2, Alessandro Pari (4.2)-Roberto Sanzani (4.2) 6-4, 6-4, Alberto Tomassini (4.5)-Diego Pasquinoni (4.4) 1-6, 6-4, 10-5, Claudio Masinelli (4.3)-Michele Massari (4.3) 3-6, 6-4, 12-10, Elia Mattioli (4.2)-Simone Calcagnini (4.2) 6-2, 6-2, Massimiliano Grisanti (4.5)-Riccardo Ferri (4.3) 7-5, 6-2.
La giudice di gara è Elisa Vandi, direttrice di gara Violanda Elezi.