Tennis Terza: tutti i risultati al Ten Sport Center Pinarella, da oggi il Memorial “Golfarelli” al Tc Laghi Forlimpopoli

PINARELLA. Si giocano i match dei tabelloni finali nel torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella.

Nel torneo maschile conquistano il 3° turno Marco Borghetti, Giulio Casadei, Davide Coffari e Mirko Sarra.

Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Thomas Guidi Zoffoli (4.1, n.10)-Enrico Borghi (4.5) 6-3, 6-1, Luca Continelli (4.1, n.5)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 6-4, 1-6, 10-4, Marco Montaguti (4.2)-Kevin Roda (4.1, n.12) 6-1, 6-3. Si qualifica anche Giovanni Sgarbi (4.2).

Tabellone finale, 1° turno: Stefano Vellucci (3.5)-Alessandro Nanni (4.1) 7-5, 7-5, Ennio Rombi (3.5)-Marco Martelli (4.2) 6-2, 6-4, Filippo Menzolini (3.5)-Loris Pasini (4.1) 6-2, 7-5, Nicola Tesei (4.5)-Giacomo Balzani (3.5) 6-1, 6-1, Gabriele Rondinini (3.5)-Cristiano Pinna (4.1) 6-4, 6-3.

2° turno: Marco Borghetti (3.5)-Claudio Fantini (4.1) 6-4, 6-3, Giulio Casadei (4.1)-Andrea Lombardini (3.5) 6-2, 6-3, Davide Coffari (3.4)-Luca Zanca (4.1) 6-1, 6-3, Davide Ceccarelli (4.1)-Mario Borghi (3.4) 6-3, 2-6, 10-7, Mirko Sarra (4.1)-Luca Filippi (3.5) 6-2 e ritiro.

Nel femminile turno di qualificazione: Elisabetta Dallari (4.1, n.1)-Monica Rossi (4.3) 6-2, 6-4, Elena Tarini (4.1, n.2)-Donatella Piccinini (4.3) 6-3, 6-0, Barbara Salvi (4.1, n.3)-Luana Lanfranchi (4.2) 5-7, 6-4, 10-8.

Tabellone finale, 2° turno: Annalisa Munari (3.5)-Alessia Tacconi (4.1) 6-0, 6-0, Irene Carpani (3.4)-Antonia Iezzi (4.2) 6-3, 6-3, Anita Vernice (3.5)-Elena Tarini (4.1) 7-5, 7-5.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Nicoletta Pignato e si concluderà il 7 maggio con le finali.

FORLIMPOPOLI. Il Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli ospita da oggi il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Si tratta della seconda edizione del Memorial “Tony Golfarelli” che terrà banco fino al 17 maggio. Sono ben 80 i giocatori al via, si parte con la sezione di 4° categoria che vede nel ruolo di teste di serie, nell’ordine, i 4.1 Christian Giacalone, Giuseppe Leoncini, Pierangelo Taroni, Giulio Casadei, Davide Ceccarelli, Filippo Fabbri, Filippo Foschi e Filippo Pracucci. Nel tabellone finale i big sono senza dubbio i 3.2 Filippo Flamigni, Luca Battistini, Filippo Minotti ed Alessio Argnani. Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttore di gara Cesare Proli.