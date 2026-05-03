Tennis Terza: tutti i risultati al Ten Sport Center, all’Alleanza Sportiva e al Luigi Laghi

PINARELLA. Si giocano i match dei tabelloni finali nel torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Ten Sport Center di Pinarella.

Nel torneo maschile conquistano il 4° turno Luca Baraghini, Maikol Baldassarri, Marco Montaguti e Stavros Papageorgiou.

Tabellone finale, 2° turno: Davide Coffari (3.4)-Luca Zanca (4.1) 6-1, 6-3, Mirko Sarra (4.1)-Luca Filippi (3.5) 6-2 e ritiro, Federico Passerini (3.4)-Stefano Vellucci (3.5) 7-5, 7-5, Andrea Arrigoni (3.4)-Filippo Menzolini (3.5) 6-0, 6-0, Renzo Faedi (3.4)-Filippo Foschi (3.5) 6-0, 6-3, Nicola Tesei (4.5)-Samuel Cavallini (3.4) 6-2, 6-3, Nicola Ravera (3.4)-Thomas Guidi Zoffoli (4.1) 6-0, 6-3, Piero Morisi (3.4)-Luca Continelli (4.1) 6-1, 6-1.

3° turno: Luca Baraghini (3.4)-Marco Borghetti (3.5) 6-3, 6-3, Maikol Baldassarri (3.4)-Giulio Casadei (4.1) 7-6, 4-6, 10-4, Marco Montaguti (4.2)-Simone Rocchi (3.4) 6-4, 6-0, Gabriele Rondinini (3.5)-Tommaso Lombardi (3.3) 6-3, 6-3, Stavros Papageorgiou (3.3)-Davide Ceccarelli (4.1) 7-5, 6-3.

Nel femminile la prima a raggiungere le semifinali la 3.1 Patricia Moldovan Brezoi (n.1) che ha beneficiato del forfait di Annalisa Munari (3.5), quarti per Anastasia Lugaresi, Carlotta Mercolini e Daniela Morigi.

Tabellone finale, 2° turno: Lucia Tarlazzi (3.5)-Barbara Salvi (4.1) 6-1, 6-4.

Ottavi: Anastasia Lugaresi (3.1, n.4)-Irene Carpani (3.4) 6-4, 6-3, Carlotta Mercolini (3.1, n.5)-Sara Guermandi (3.2) 7-6, 6-1, Daniela Morigi (3.3)-Anita Vernice (3.5) 6-4, 4-6, 10-7.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Nicoletta Pignato e si concluderà il 7 maggio con le finali.

RICCIONE. Alle battute finali sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo nazionale di 3° categoria maschile. In finale Francesco Murarori che in semifinale ha vinto il derby del Tc Riccione con Nicolas Spimi.

Quarti: Grossi-D’Alise 6-2, 6-3, Rinaldini-Monti 4-6, 6-3, 13-11, Spimi-Ascani 6-2, 6-1, Muratori-Carioni 6-2, 6-0. Semifinale: Francesco Muratori (3.1, n.5)-Nicolas Spimi (3.1, n.1) 6-3, 6-3.

Intanto da venerdì, sempre sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione, va in scena il torneo nazionale Under 10 e 12, maschile e femminile. Sono 56 nel complesso gli iscritti nei quattro tabelloni in programma, di cui 23 solo a livello di Under 10

Under 10 femminile, 2° turno: Camilla Testa-Matilde Lodi 6-1, 6-2, Lucilla Zammarchi-Giulia Galan 7-6, 6-1, Martina Taioli-Matilde Rava 6-2, 6-4, Giulia Paladini-Sofia Bindella 6-3, 6-3.

Under 10 maschile, turno di qualificazione: Pietro Adamo Pirini-Gianmaria Ghirelli 6-1, 6-3, Edoardo Alessi-Luca Tinarelli 6-0, 6-1. Tabellone finale, 1° turno: Leonardo Rinaldini-Gianmaria Pirani 6-1, 6-0.

Nell’Under 12 maschile (23 iscritti) si parte con la sezione Nc, poi il tabellone di 4° con teste di serie assegnate nell’ordine ad Alessandro Bisi ed Aleksandr Marchevskiy, poi il tabellone finale con n.1 Pietro Allegra, n.2 Patrick Balc. Sezione Nc, 1° turno: Alessandro Saracino-Gianmarco Silvagni 6-3, 6-2. Turno di qualificazione: Matteo Silvani-Edoardo Giommi 6-0, 6-0, Edoardo Suprani-Leonardo Giommi 4-6, 6-3, 10-4, Jacopo Tazzari-Valentino De Marco 6-0, 6-3.

Nell’Under 12 femminile (10 iscritte) n.1 Emma Mattone, n.2 Sabrina Antonia Puscas. 1° turno: Adele De Sio-Aurora Gianni 6-2, 6-4, Anna Levoni-Anita Brolli 6-1, 2-6, 10-3.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttrice di gara Antonia Barnabè. Il torneo si concluderà il 10 maggio con le finali.

FORLIMPOPOLI. Il Tennis Club “Luigi Laghi” di Forlimpopoli ospita da sabato il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Si tratta della seconda edizione del Memorial “Tony Golfarelli” che terrà banco fino al 17 maggio. Sono ben 80 i giocatori al via, si parte con la sezione di 4° categoria che vede nel ruolo di teste di serie, nell’ordine, i 4.1 Christian Giacalone, Giuseppe Leoncini, Pierangelo Taroni, Giulio Casadei, Davide Ceccarelli, Filippo Fabbri, Filippo Foschi e Filippo Pracucci. Nel tabellone finale i big sono senza dubbio i 3.2 Filippo Flamigni, Luca Battistini, Filippo Minotti ed Alessio Argnani.

Conquistano il 4° turno nel primo tabellone Marco Cantagallo e Marco Dovizioso, 3° turno per Nicholas Viroli, Alessandro Ravaioli ed Alessandro Verna.

Tabellone di 4° categoria, 1° turno: Klaus Ramenghi (Nc)-Filippo Berretti (Nc) 6-0, 6-2.

2° turno: Nicholas Viroli (4.5)-Daniele Brighi (4.5) 6-4, 6-4, Alessandro Ravaioli (Nc)-Massimiliano Nobili (4.6) 6-1, 6-1, Alessandro Verna (4.6)-Lorenzo Ghirotti (Nc) 6-2, 6-1.

3° turno: Marco Cantagallo (4.4)-Andrea Verna (4.4) 6-0, 6-1, Marco Dovizioso (4.5)-Marco Lorenzi (4.5) 6-2, 6-3.

Il giudice di gara è Thomas Golfarelli, direttore di gara Cesare Proli.