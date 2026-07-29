Tennis Terza: tutti i risultati al Tc Coriano, al Parckin Cesenatico e al Villa Carpena

CORIANO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Coriano, il trofeo “Banca Malatestiana”.

Conquistano i quarti Luca Lorenzi, Francesco Muratori, Francesco Pazzaglini, Lorenzo Marchioni e Luca Amati.

Tabellone finale, 5° turno: Valerio Carli (3.3)-Giacomo Francini (3.5) 6-1, 6-1, Alessandro Casanova (3.2)-Andrea Filanti (3.3) 6-3, 7-5, Michele Tonti (3.2)-Giovanni Canestrari (3.3) 6-1, 6-1.

Ottavi: Luca Lorenzi (3.1, n.1)-Andrea Cesare Castellani (3.3) 6-2, 6-3, Francesco Muratori (3.1, n.8)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-3, 6-3, Francesco Pazzaglini (3.2)-Leonardo Bartoletti (3.1, n.5) 4-6, 6-2, 11-9, Lorenzo Marchioni (3.1, n.3)-Tommaso Mandelli (3.3) 5-7, 6-3, 10-3, Luca Amati (3.1, n.7)-Enrico Gaddoni (3.4) 6-1, 6-2.

Il torneo terrà banco fino al 2 agosto, ha un montepremi di 400 euro ed è diretto dai giudici arbitro Galileo Guiducci (giudice del tabellone) e Giuseppe Del Bianco.

CESENATICO. Protagonista in questi giorni il torneo nazionale di 3° organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico.

Avanzano nel tabellone di 4° Elia Farneti, Nicola Calanca e Giacomo Solfrini, nel femminile si qualifica Melania Vancini.

Tabellone di 4°, 1° turno: Andrea Polato (Nc)-Carlo Bagnoli (4.6) 6-3, 6-3, Gianluigi Lontani (4.5)-Marzio Baravelli (4.5) 6-3, 6-1, Gianluca Brintazzoli (Nc)-Stefano Rabitti (4.6) 6-2, 6-2.

2° turno: Mirko Viroli (4.4)-Giulio Paolantonio (4.4) 6-2, 6-0, Riccardo Muccioli (4.5)-Giulio Modanesi (4.5) 5-3 e ritiro, Domenico Gasperini (4.4)-Alessandro Fabbri (4.4) 6-2, 6-2, Marco Lorenzi (4.5)-Simone Mazzoni (4.4) 6-4, 6-7, 10-6.

3° turno: Elia Farneti (4.3)-Riccardo Bornacin (4.3) 6-3, 6-1, Nicola Calanca (4.5)-Gregorio Valducci (4.3) 6-3, 6-2, Giacomo Solfrini (4.4)-Enea Venturini (4.3) 6-3, 6-3.

Nel femminile turno di qualificazione Nc: Melania Vancini (4.1)-Luana Lanfranchi (4.1, n.2) 6-4, 6-3. Si qualifica anche Alessia Tacconi (4.1, n.1).

Il giudice di gara è Silvia De Grandis, direttrice di gara Rossella Mercadini. Il torneo terrà banco fino al 9 agosto.

FORLI’. Avanza sui campi del Tennis Villa Carpena il torneo nazionale di 3° categoria (Over 30), maschile e femminile. Si tratta di una tappa del primo circuito “Range Rover on Court 2026” che terrà banco fino al 2 agosto. Si qualificano per il tabellone finale Luca Continelli, Mathias Roman e Luca Di Giovanni.

Tabellone di 4°: 2° turno: Daniele Bardi (4.5)-Federico Astore (4.5) 5-4, 4-0, Marco Carroli (4.4)-Andrea Verna (4.4) 4-1, 4-0.

3° turno: Matteo Camerani (4.3)-Filippo Zadra (4.3) 3-5, 4-0, 10-8, Andrea Cataldo (Nc)-Andrea Giorgi (4.4) 4-0, 4-0, Andrea Fabbri (4.3)-Davide Ingannato (4.4) 4-1, 4-2.

4° turno: Giacomo Rossi (4.2)-Marco Strocchi (4.6) 4-0, 4-1, Enrico Ranzi (4.3)-Alberto Ravaglioli (4.2, n.8) 4-0, 4-2.

Turno di qualificazione: Luca Continelli (4.1, n.1)-Alessandro Ravaioli (4.3) 4-5, 5-3, 10-7, Mathias Roman (4.1, n.5)-Luca Pistorio (4.2) 4-1, 4-1, Luca Di Giovanni (4.1, n.2)-Simone Armuzzi (4.3) 4-1, 4-0.

Si qualifica anche Christian Barasa (4.2).

Nel femminile turno di qualificazione: Vania Sangiorgi (4.6)-Barbara Salvi (4.1, n.1) 4-2, 2-4, 10-4, Angela Russo (4.3, n.2)-Alessia Patuelli (Nc) 4-0, 4-1, Alice Pignatti (4.3, n.3)-Vanessa Tessore (4.3) 5-4, 5-3.

Il giudice di gara è Giovanni Pacchioni, direttrice di gara Sara Pretolesi.