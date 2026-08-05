Tennis Terza, tutti i risultati al Parckin e al trofeo “Nelson’s” del Cicconetti

RIMINI. Avanza sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) giunto alla 50esima edizione, il trofeo “Nelson’s”. Conquistano il 3° turno nel tabellone di 4° Marco Merli, Simone Mazzoni, Matteo Vaccari e Francesco Buono.
Tabellone di 4°, 1° turno: Federico Quadri (Nc)-Fabrizio Merelli (4.6) 7-5, 6-0, Alessandro Zaccagni (Nc)-Alessandro Corazza (4.5) 6-0, 6-0, Francesco Viret (4.5)-Francesco Saverio Gerboni (4.5) 7-5, 6-1.
2° turno: Matteo Sirena (4.4)-Luca Delmagno (4.4) 6-3, 6-2, Elia Farneti (4.3)-Pieluigi Pennacchini (4.3) 6-2, 5-7, 11-9, Gabriele Gaiba (Nc)-Luigi Campana (4.4) 6-2, 6-4, Marco Merli (4.4)-Iacopo Olivieri (4.6) 6-4, 6-4, Simone Mazzoni (4.4)-Matteo Focchi (Nc) 6-0, 6-1, Matteo Vaccari (4.5)-Mirko Zaffini (4.4) 3-6, 6-3, 10-7, Carlo Paolino Lorenzo Peluso (Nc)-Matteo Leardini (4.4) 6-4, 1-6, 10-8, Luca La Giglia (4.5)-Domenico Carbonara (4.4) 6-2, 6-1, Manuel Rossi (4.4)-Lorenzo Geri (4.5) 2-6, 7-6, 11-9, Alberto Ioli (4.4)-Enrico Fantini (Nc) 6-0, 6-0, Massimiliano Grisanti (4.5)-Giuliano Battistini (4.4) 6-3, 0-6, 10-8, Francesco Buono (4.4)-Tommaso Crescentini (Nc) 6-4, 1-6, 11-9.
Il torneo si concluderà il 16 agosto, il giudice di gara è Simone Lusini, direttrice di gara Sara Sirena.
CESENATICO. Entra nella fase clou il torneo nazionale di 3° organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico.
Conquistano gli ottavi nel maschile Nicola Ravera e Guido Giugliano, nel femminile semifinale per Valentina Giulianini.
Tabellone finale, 2° turno: Martin Gamero Mariano (3.5)-Davide Fagioli (3.5) 7-6, 6-7, 10-6, Daniele Friguglietti (4.1)-Francesco Camagni (3.5) 6-2, 6-2.
3° turno: Mattia Battistini (3.4)-Carlo Conti (4.1) 3-6, 6-4, 10-7, Daniele Berti (3.3)-Daniele Friguglietti (4.1) 6-3, 6-4, Emanuele Celli (3.3)-Samuele Romboli (3.5) 7-6, 6-2, Filippo Marcaccini (3.3)-Luca Cartocci (3.4) 6-2, 6-4, Alessandro Bocchini (3.3)-Andrea Borghetti (3.4) 6-3, 7-5, Renzo Faedi (3.4)-Alessandro Melega (4.1) 6-3, 6-2, Tommaso Lombardi (3.3)-Iacopo Mariani (3.5) 6-2, 6-2.
4° turno: Nicola Ravera (3.3)-Fabio Righetti (3.4) 6-2, 6-3, Guido Giugliano (3.3)-Matteo Peppucci (3.4) 6-4, 6-2,
Nel femminile 2° turno del tabellone finale: Alessia Barducci (3.4)-Sofia Bianchi (3.5) 6-0, 6-3, Alessia Rocchi (3.5)-Melania Vancini (4.1) 6-0, 6-4. Quarti: Valentina Giulianini (3.2, n.3)-Caterina Cova (3.3) 6-4, 6-4.
Il giudice di gara è Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Mercadini. Il torneo terrà banco fino al 9 agosto.