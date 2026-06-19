Tennis Terza, tutti i risultati al Paradiso, al Vallesavio e al Forum

CESENATICO. Il Centro Tennis Paradiso ospita il torneo nazionale di 3° categoria femminile. La prima a conquistare i quarti è stata Bianca Cecchini (Ct Massa), seguita da Federica Matteucci (Alex Rambelli Academy), ottavi per Giulia D’Altri (Ct Cesena), Jessica Barbieri (Tc Viserba) ed Elisabetta Pastore (Ct Casalboni).
Tabellone finale, 2° turno: Martina Orsini (3.3)-Rodica Frida Chis (4.2) 6-2, 6-1, Giulia D’Altri (3.2)-Vittoria Andreani (4.3) 6-4, 7-5, Jessica Barbieri (3.3)-Daniela Morigi (3.3) 6-4, 6-4, Elisabetta Pastore (3.4)-Lucia Barbieri (4.1) 3-6, 7-5, 10-6.
Ottavi: Bianca Cecchini (3.2)-Sofia Baldani (3.1) 6-4, 6-2. Federica Matteucci (3.1, n.3)-Petra Salvi (3.3) 6-2, 6-1.
Il giudice di gara è Marco Fucci.
MERCATO SARACENO. Alle battute finali il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dalla Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno. Si tratta del torneo “Marchi Giorgio” che terrà banco fino al 21 giugno, diretto dal giudice di gara Loredana Amadori (direttore di gara Marino Brunelli).
In semifinale Michael Francia (n.1), Francesco Maestri, Filippo Flamigni (n.3) e Nicolò Ceccarelli (n.2).
Quarti: Filippo Flamigni (3.2, n.3)-Andrea Pacchioni (3.4) 6-1, 6-4, Michael Francia (3.2, n.1)-Matteo Segreti (3.5) 6-3, 6-2, Francesco Maestri (3.5)-Stefano Bucci (3.3) 6-3, 4-6, 10-2. Semifinali anche per Nicolò Ceccarelli (3.2).
Nel femminile conquistano le semifinali Alice Angeli ed Irene Carpani. Quarti tabellone finale: Alice Angeli (3.3)-Vittoria Andreani (4.3) 4-0 e ritiro, Irene Carpani (3.4)-Cecilia Spighi (4.1) 6-0, 6-4.
FORLI’. Si gioca al Forum il torneo nazionale di 3° categoria maschile, il trofeo “R.S. Elettroimpianti”, che vede al via ben 114 giocatori, limitati a 80. Il torneo terrà banco fino al 28 giugno ed è diretto dalla giudice di gara Benedetta Tolomei. Tra i primi a conquistare il 3° turno Fabio Pierotti, Giacomo Romagnoli e Filippo Urbini.
Turno di qualificazione: Giulio Negrini (4.1)-Cristiano Pinna (4.1, n.2) 7-5, 6-1, Daniele Bravi (4.2)-Fabio Di Tante (4.1, n.11) 1-6, 6-1, 10-5.
Tabellone finale, 1° turno: Marco Martelli (4.1)-Matteo Arfellini (3.5) 7-6, (3), 6-0, Christian Giacalone (3.5)-Alessandro Silvestroni (4.2) 6-3, 6-2, Leo Piraccini (4.1)-Alessandro Rivola (3.5) 3-6, 6-3, 10-4, Giulio Casadei (4.1)-Davide Sgarzi (3.5) 6-2, 6-0, Simone Di Cino (3.5)-Luca Di Giovanni (4.1) 6-1, 6-0, Samuele Visotti (3.5)-Filippo Ruggeri (4.1) 6-1, 6-3.
2° turno: Fabio Pierotti (3.5)-Filippo Foschi (4.1) 6-2, 6-1, Giacomo Romagnoli (3.5)-Pietro Martines (4.1) 6-1, 6-1, Filippo Urbini (3.4)-Giuseppe Leoncini (3.5) 6-3, 7-5.