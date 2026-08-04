Tennis Terza, tutti i risultati al Cicconetti e al Parckin

RIMINI. E’ partito sabato sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) giunto alla 50esima edizione, il trofeo “Nelson’s”. Straordinario il dato della partecipazione, sono ben 175 i giocatori al via, si parte con il tabellone Nc, poi quello di 4° Nel tabellone finale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.3 Emmanuele Bomba, Francesco Mazzotti, Valerio Carli, Alberto Compagnoni, Alberto Battaglini, Edoardo Losole, Tommaso Pilati e Massimiliano Agnello.

Tabellone di 4°, 1° turno: Gabriele Gaiba (Nc)-Simone Maggioli (4.6) 6-2, 4-6, 10-3, Iacopo Olivieri (4.6)-Giammarco Fratti (Nc) 6-0, 6-1, Federico Quadri (Nc)-Fabrizio Merelli (4.6) 7-5, 6-0, Matteo Focchi (Nc)-Marco Sartini (4.5) 6-7 (6), 7-5, 10-3, Matteo Vaccari (4.5)-Nicolò Mussoni (Nc) 3-6, 7-6 (4), 10-8, Carlo Paolino Lorenzo Peluso (Nc)-Alberto Grassi (4.5) 6-0, 6-1, Luca La Giglia (4.5)-Giampaolo Manfredini (Nc) 6-0 e ritiro, Lorenzo Geri (4.5)-Giorgio Golinelli (Nc) 6-0, 6-2, Alessandro Zaccagni (Nc)-Alessandro Corazza (4.5) 6-0, 6-0, Massimiliano Grisanti (4.5)-Enrico Bartolini (Nc) 7-6 (5), 6-1, Tommaso Crescentini (Nc)-Lino Masi (4.5) 6-1, 6-2, Francesco Viret (4.5)-Francesco Saverio Gerboni (4.5) 7-5, 6-1.

2° turno: Matteo Sirena (4.4)-Luca Delmagno (4.4) 6-3, 6-2, Elia Farneti (4.3)-Pieluigi Pennacchini (4.3) 6-2, 5-7, 11-9.

Il torneo si concluderà il 16 agosto, il giudice di gara è Simone Lusini, direttrice di gara Sara Sirena.

CESENATICO. Entra nella fase clou il torneo nazionale di 3° organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico.

Conquistano il 4° turno nel tabellone finale Mattia Battistini (Tc Ippodromo) e Daniele Berti (Max Tennis Time Bologna), nel femminile brillano Alessia Barducci ed Alessia Rocchi.

Tabellone finale, 1° turno: Samuele Romboli (3.5)-Marco Magrini (4.2) 6-1, 1-6, 10-4,

2° turno: Martin Gamero Mariano (3.5)-Davide Fagioli (3.5) 7-6, 6-7, 10-6, Andrea Borghetti (3.4)-Andrea Pacchioni (3.4) 2-5 e ritiro, Daniele Friguglietti (4.1)-Francesco Camagni (3.5) 6-2, 6-2, Alessandro Melega (4.1)-Luca Vespasiano (3.5) 6-1, 7-5, Nicola Calanca (4.5)-Alessandro Nanni (3.5) 7-6, 6-1, Iacopo Mariani (3.5)-Christian Giacalone (3.5) 6-0, 6-1.

3° turno: Mattia Battistini (3.4)-Carlo Conti (4.1) 3-6, 6-4, 10-7, Daniele Berti (3.3)-Daniele Friguglietti (4.1) 6-3, 6-4.

Nel femminile 2° turno del tabellone finale: Alessia Barducci (3.4)-Sofia Bianchi (3.5) 6-0, 6-3, Alessia Rocchi (3.5)-Melania Vancini (4.1) 6-0, 6-4, Caterina Cova (3.3)-Daniela Morigi (3.3) 6-1, 6-4.

Il giudice di gara è Alessandro Terranova, direttrice di gara Rossella Mercadini. Il torneo terrà banco fino al 9 agosto.