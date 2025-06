Tennis Terza: tutti i risultati al Cicconetti, Cervia, Russi Sporting Club, Marconi e Misano Sporting Club

RIMINI. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti. Si tratta del Memorial “Arnaldo Cicconetti”, ormai una classica del tennis regionale che terrà banco fino al 6 luglio.

Nel tabellone finale avanzano Michele Moretti, Nicola Amorico, Antonio Marmolaro e Villiam Ricci, al 3° turno Matteo Mussoni.

1° turno tabellone finale: Paolo Gori (3.5)-Giacomo Francini (3.5) 6-2, 6-3, Marco Tonti (3.5)-Ciro Donnarumma (4.1) 6-1, 6-0, Elia Michelangelo Cicognani (3.5)-Emanuel Vannucci (4.1) 4-6, 6-2, 10-3, Michele Moretti (3.5)-Adriano Amadio (4.1) 6-1, 6-0, Nicola Amorico (Nc)-Mirko Giardi (3.5) 7-5, 6-3, Antonio Marmolaro (4.1)-Francesco Mazza (3.5) 6-4, 1-6, 10-6, Giacomo Molteni (4.2)-Nicolò Brugioni (3.5) 6-1, 6-1, Alberto Morigi (4.1)-Franco Carlini (3.5) 6-3, 6-3, Valerio Carli (3.5)-Andrea Lombardini (4.1) 7-5, 6-0, Giovanni Fabiani (4.1)-Guido Giugliano (3.5) 6-2, 6-3, Pietro Matteini (4.1)-Francesco Paolini (3.5) 6-1, 6-0, Carlo Alberto Gualandri (3.5)-Alessandro Gostoli (4.1) 6-0, 6-1, Villiam Ricci (3.5)-Giovanni Maria Monti (4.1) 1-6, 6-1, 10-3. Disco verde anche per Samuele Gianni (3.5). 2° turno: Matteo Mussoni (4.1)-Cristian Achilli (4.1) 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

CERVIA. Avanza sui campi del Circolo Tennis Cervia il tradizionale Memorial “Mario Cortesi”, il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, dotato di 500 euro di montepremi, che terrà banco fino al 6 luglio. In bella evidenza nel tabellone finale Tommaso Alberti, Lorenzo Kapros, Lorenzo Vicari e Giacomo Turci.

Tabellone di 4°, turno di qualificazione: Ciro Donnarumma (4.1, n.8)-Matteo Viola (4.4) 6-3, 6-2, Claudio Fantini (4.1, n.6)-Marcello Piccinini (4.3) 6-3, 6-1, Danilo D’Altri (4.3)-Giuseppe Falconi (4.1, n.2) 7-5, 6-2. Si qualifica anche Massimiliano Candolfo (4.4).

1° turno tabellone finale: Tommaso Alberti (3.5)-Flavio Guerrini (4.4) 6-1, 6-3, Lorenzo Kapros (3.4)-Martino Cotti Quaglio (3.5) 6-3, 6-3, Lorenzo Vicari (3.5)-Andrea Bernardi (4.1) 6-3, 7-6, Giacomo Turci (4.2)-Davide Bonazza (3.5) 7-5, 6-1.

Nel femminile da seguire le 3.2 Emma Pigozzi e Federica Matteucci. Si parte con il tabellone di 4° nel quale la n.1 è la 4.1 Emma Ceccarelli.

2° turno: Melania Vancini (4.4)-Michelle Maietti (4.5) 6-4, 6-3.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.

RUSSI. E’ scattato oggi il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Russi Sporting Club, il trofeo “Ratio Consulting”. Sono 34 i giocatori al via nel torneo russiano che terrà banco fino al 9 luglio. Nel maschile sono 28 gli iscritti, si parte con la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Andrea Lombardini, Giovanni Maria Monti e Fabrizio Drei. 1° turno: Enrico Bianchi (4.4)-Gabriele Iudica (4.4) 6-2, 6-3. Nel tabellone finale n.1 Enrico Barbini (3.2), n.2 Giacomo Gordini (3.3). Nel femminile le giocatrici da battere sono le 3.4 Irene Carpani e Lara Alberghini. Il giudice di gara è Paride Gordini, direttore di gara Fabio Tabaldi.

FORLI’. Primi match oggi nel Torneo Circolo Marconi, il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Circolo Tennis Marconi di Forlì. Il torneo terrà banco fino al 13 luglio ed è diretto dal giudice arbitro Carlo Bagattoni. Sono 95 i giocatori iscritti, si parte con il tabellone Nc. Turno di qualificazione: Andrea Bergamaschi-Alessandro Bedetti 4-6, 6-1, 10-6, Vittorio Capacci-Lorenzo Monti 6-3, 6-0, Enea Catani-Filippo Gatta 6-4, 6-4, Filippo Morigi-Giuseppe Valdiserri 6-3, 6-4, Massimo Fiumi-Enrico Amadori 7-5, 4-0 e ritiro.

A seguire il tabellone di 4° con queste teste di serie, nell’ordine i 4.1 Matteo Rossi, Gianmaria Sarti, Cristian Barasa, Andrea Stoppa, Matteo Arfellini, Marco Filippi, Nicola Vacca, Raffaele Mazzoli, Andrea Samorì, Luca Di Giovanni e Frederic Raffini. 2° turno: Luca Amadori (4.4)-Luca Casadei (4.4) 6-2, 6-0, Dario Camporesi (4.5)-Tomas Montevecchi (4.5) 6-0, 7-5. Nel tabellone finale teste di serie assegnate nell’ordine ai 3.3 Riccardo Delle Site, Alessio Argnani, Edoardo Vincenzi, Valentino Salami, Alessandro Bocchini, Ian Catallo e Nicola Ravera.

MISANO. Sui campi del Misano Sporting Club avanza il torneo nazionale di 3° categoria femminile. Sono approdate alle semifinali Anastasiya Lopatina (Tc Valmarecchia), Benedetta Badioli (Ct Baia Pesaro) ed Iryna Horai (San Marino Tennis Club).

Quarti: Anastasiya Lopatina (3.4)-Laura Manizza (3.3) 6-3, 6-4, Benedetta Badioli (3.3)-Ioana Bala (3.3) 6-0, 6-2, Iryna Horai (3.3, n.2)-Giuliana Brunetti (3.4) 6-1, 4-6, 10-7.

Intanto da sabato è partito, sempre sui campi del Misano Sporting Club, il torneo nazionale giovanile Under 10-12-14, maschile e femminile che terrà banco fino al 6 luglio. Sono 72 nel complesso i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di cui 18 solo a livello Under 10. Nell’Under 12 femminile n.1 Waleska Lusini, n.2 Sofia Sanchi. Nell’Under 12 maschile nella prima sezione n.1 Marco Mandelli, n.2 Gianmarco Fiorletta, n.3 Federico Montesi, n.4 Tommaso Parenti. Nel tabellone finale n.1 Tommaso Cavassi, n.2 Riccardo Cricca. Nell’Under 14 maschile (28 iscritti) il n.1 nella sezione di 4° è Leonardo Cenciarini, n.2 Andrea Samorì, nel tabellone finale n.1 Lorenzo Cordella, n.2 Cesare Biondi. Nell’Under 14 femminile n.1 Virginia Arduini, n.2 Maria Vittoria Marinelli.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.