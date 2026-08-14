Tennis Terza, tutti i risultati al Centro Paradiso, al Cicconetti e al Tre Colli

CESENATICO. In pieno svolgimento il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico.
Nel tabellone finale maschile esordio doc per Niccolò Tedeschi, Nicola Marchi, Leonardo Maccaferri e Giuseppe Leoncini.
Secondo tabellone, turno di qualificazione: Roberto Cerioli (4.2)-Davide Pasini (4.1, n.9) 6-3, 6-7 (3), 10-7, Mauro Tedeschi (4.1, n.11)-Nikolai Dalla Bona (4.2) 6-3, 6-2, Luca Continelli (4.1, n.2)-Roberto Schenetti (4.2) 6-1, 6-2, Stefano Goretti (4.1, n.4)-Fabio Vinetti (4.2) 6-0, 6-0, Andrea Palai (4.1, n.8)-Riccardo Marino (4.4) 6-4, 6-2.
Tabellone finale, 1° turno: Niccolò Tedeschi (4.2)-Francesco Camagni (3.5) 3-6, 6-4, 10-8, Nicola Marchi (4.1)-Daniele Baracchi (3.5) 6-1, 6-1, Leonardo Maccaferri (3.5)-Luca Zanca (4.1) 6-3, 6-4, Thomas Guidi Zoffoli (4.1)-Edoardo Baccini (3.5) 2-6, 6-3, 10-8, Iacopo Mariani (3.5)-Alessandro Claysset (4.1) 6-4, 1-6, 10-6, Giuseppe Leoncini (3.5)-Biagio Maltese (4.1) 6-2, 6-3.
Nel femminile in bella evidenza Marina Maldini e Cinzia Deborah Marchesi.
3° turno: Claudia Conti (4.3)-Francesca Ghigi (4.3) 6-2, 6-3, Desiree Ciampa (4.3)-Bianca Bulzamini (4.3) 6-2, 6-3, Marina Maldini (4.4)-Sara Borelli (4.5) 6-4, 6-4, Cinzia Deborah Marchesi (4.4)-Bianca Benetti (4.4) 6-2, 6-3.
4° turno: Stefania Ciucci (4.2, n.4)-Shaylee Cieri (4.3) 4-6, 6-2, 10-5.
Il giudice di gara è Marco Fucci.
RIMINI. Avanza sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) giunto alla 50esima edizione, il trofeo “Nelson’s”.
Conquistano il 4° turno Loris Semprini, Elia Michelangelo Cicognani, Carlo Conti ed Umberto Vanucci.
Tabellone finale, 3° turno: Federico Passerini (3.4)-Fabio Bernagozzi (3.3, n.13) 6-2, 6-2, Emmanuele Bomba (3.3, n.1)-Andrea Lombardini (3.5) 6-0 e ritiro, Massimiliano Agnello (3.3, n.8)-Gianluca Pagliuca (3.5) 6-1, 6-4, Francesco Mazza (3.5)-Mattia Sena (3.3, n.9) 1-6, 6-2, 10-5, Alberto Compagnoni (3.3, n.4)-Umberto Barbato (3.4) 6-0, 6-7 (4), 10-8, Giovanni Fabiani (3.4)-Alberto Battaglini (3.3, n.5) 6-1, 6-2, Matteo Casadei (3.4)-Riccardo Delle Site (3.3, n.12) 6-1, 6-2, Andrea Ancarani (3.4)-Edoardo Losole (3.3, n.6) 6-3, 6-1, Loris Semprini (4.2)-Federico Giacchetti (3.5) 6-0, 6-3, Elia Michelangelo Cicognani (3.3, n.11)-Carlo Alberto Gualandri (3.4) 6-3, 6-3, Carlo Conti (4.1)-Leonardo Filippucci (3.3, n.14) 5-0 e ritiro, Valerio Carli (3.3, n.3)-Tommaso Cerioni (3.5) 6-2, 6-4, Davide Rabbito (3.3, n.10)-Davide Faoro (3.4) 6-2, 6-0, Tommaso Pilati (3.3, n.7)-Matteo Peppucci (3.4) 4-6, 6-0, 10-4, Nicolò Della Chiara (3.4)-Dante Terzi (3.3, n.15) 7-5, 6-1, Umberto Vanucci (3.5)-Francesco Mazzotti (3.3, n.2) 6-2, 6-2.
Il torneo si concluderà domenica, il giudice di gara è Simone Lusini, direttrice di gara Sara Sirena.
BRISIGHELLA. Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tre Colli di Brisighella, la seconda edizione del trofeo “Gruppo Nitrocolor” che terrà banco fino al 23 agosto.
Sono 69 i giocatori iscritti nel maschile, 16 le giocatrici nel femminile, agli ordini del giudice di gara Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.
Nel maschile disco verde per Giovanni Liverani, Gabriele Iudica, Leonardo Ancarani e Michele Melchioni.
Maschile, 3° turno del primo tabellone: Alessandro Costa (Nc)-Paolo Francesconi (4.3) 6-2, 7-5, Mirko Conti (4.4)-Luigi Angelo Bertaccini (4.3) 6-0, 6-2.
4° turno: Giovanni Liverani (4.4)-Giacomo Rossi (4.2) 6-0, 6-3, Gabriele Iudica (4.2)-Andrea Marchi (4.4) 6-3, 1-6, 10-7, Leonardo Ancarani (4.3)-Stefano Caroli (4.2) 1-6, 6-3, 10-7, Nicolò Tronconi (4.2)-Giovanni Melandri (4.3) 6-2, 6-4, Francesco Dal Borgo (4.3)-Filippo Ricci (4.2) 6-1, 6-1, Michele Melchioni (4.2, n.7)-Filippo Mini (Nc) 6-3, 6-2.
Anche nel femminile si parte con il tabellone di 4° presidiato dalla 4.2 Irene Claudia Visconti (n.1), nel tabellone finale n.1 Lucrezia Vanni (3.2), n.2 Daniela Morigi (3.3). 1° turno: Claudia Baroni (Nc)-Emma Guerrini (Nc) 6-2. 6-0.