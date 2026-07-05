Tennis Terza: tempo di semifinali al Russi Sporting Club. al Marconi e alla Buscherini, partito il torneo del Tennix Training Center

RUSSI. Riccardo Cicinelli e Tommaso Servadei, due giocatori di casa, sono i primi semifinalisti del torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal Russi Sporting Club. Facile la vittoria del primo, più complessa quella di Servadei. Quarti per Achille Mari (Tennix Training Center) e Filippo Conti (Ct Cacciari).

Ottavi: Achille Mari (3.2)-Riccardo Banzola (3.3) 6-3, 5-0 e ritiro, Filippo Conti (3.2)-Dario Matteucci (3.5) 6-0, 6-0.

Quarti: Riccardo Cicinelli (3.1, n.1)-Giacomo Pirazzoli (3.3) 6-1, 6-1, Tommaso Servadei (3.1, n.2)-Alan Adiel Bardi (3.2) 6-1, 4-6, 10-7.

Il giudice di gara è Paride Gordini.

FORLI’. Andrea Arrigoni (Ct Cesena) è il primo semifinalista del torneo nazionale di 3° categoria, limitato al 3° gruppo, organizzato dal Circolo Tennis Marconi di Forlì. Il trofeo “Defilus”, diretto dal giudice di gara Carlo Bagattoni, terrà banco fino all’8 luglio. Quarti per Andrea Pacchioni, Alberto Scafoletti, Simone Di Cino, Edoardo Vincenzi ed Enrico Barbini.

Ottavi: Andrea Pacchioni (3.4)-Ciro Donnarumma (4.1) 6-2, 6-2, Alberto Scafoletti (3.3)-Andrea Melandri (3.3) 6-3, 6-0, Andrea Arrigoni (3.4)-Daniele Bravi (4.2) 6-2, 6-0, Enrico Barbini (3.3, n.4)-Marco Magrini (4.2) 6-0, 6-3, Edoardo Vincenzi (3.3)-Stavros Papageorgiou (3.3) 6-3, 6-2, Simone Di Cino (3.5)-Giacomo Turci (3.3, n.3) 7-6 (2), 7-6 (4). Quarti: Andrea Arrigoni (3.4)-Marco Vittori (3.3, n.2) 7-5, 6-3.

FORLI’. E’ approdato alle semifinali il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dalla Polisportiva Buscherini di Forlì, il trofeo “Climatek” (limitato ai 3.4). Le sfide per un posto in finale sono: Daniel Pellegrini-Renzo Faedi (n.4) e Matteo Casadei (n.3)-Emanuele Di Nicola.

Quarti: Daniel Pellegrini (3.5)-Simone Di Cino (3.5) 6-2, 6-1, Renzo Faedi (3.4, n.4)-Marco Montaguti (3.5) 6-3, 6-3, Matteo Casadei (3.4, n.3)-Davide Ceccarelli (4.1) 6-1, 6-4, Emanuele Di Nicola (4.1)-Andrea Pacchioni (3.4, n.2) 6-1, 6-0. In semifinale anche Daniel Pellegrini (3.5) per il forfait del suo avversario.

RAVENNA. Primi match sui campi di Tennix Training Center di Porto Fuori per il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile. Il torneo è diretto dal giudice di gara Enrico Fiorini (direttore di gara Mattia Amadori) e vede al via 42 giocatori nel maschile e 17 nel femminile.

Nel maschile avanzano Enrico Bosi (Ctp Conselice) e Leone Bertaccini (Forum Tennis Forlì).

Seconda sezione, 2° turno: Luca Dragoni (4.2)-Alessandro Donati (4.5) 6-2, 6-0, Carlo Bega (4.2)-Davide Bernabini (4.2) 7-6, 6-3.

3° turno: Giovanni Sgarbi (4.2)-Massimo Bonetti (Nc) 6-0, 6-2, Enrico Bosi (4.2)-Leonardo Flamigni (Nc) 7-5, 6-3, Leone Bertaccini (4.3)-Gabriele Iudica (4.2) 6-2, 6-0

Nel femminile si qualificano Eloisa Colombelli (Tennix Training Center) e Giuditta Frontali (Tc Castelbolognese). Primo tabellone, turno di qualificazione: Eloisa Colombelli (4.5, n.2)-Silvia Bellanzoni (Nc) 1-6, 6-1, 11-9. Si qualifica anche Giuditta Frontali (4.4, n.1) per il forfait della sua avversaria.

Il torneo terrà banco fino al 13 luglio.