Tennis Terza: Sica e Cicognani nei quarti al Circolo Contrada Sarsina, avanza il torneo del Paradiso Cesenatico

SARSINA. Si è allineato ai quarti di finale il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) maschile organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, una classica del tennis valligiano. Raggiungono i quarti, in programma oggi dalle 13, Matteo Sirca (Asbi Imola) ed Elia Michelangelo Cicognani (Ten Sport Center).

Tabellone finale, ottavi: Vito Giuseppe Gentile (4.1)-Francesco Mazzotti (3.3, n.4) 6-1, 7-6 (3), Claudio Valerio Calabrese (3.3, n.2)-Pietro Reggiani (3.5) 6-0, 6-4, Luca Franceschini (3.5)-Alessandro Di Vittorio (3.3, n.1) 6-3, 7-6 (6), Matteo Sirca (4.1)-Dante Terzi (3.3, n.5) 6-2, 6-2, Elia Michelangelo Cicognani (3.3, n.3)-Cristiano Savoia (4.2) 6-2, 4-6, 10-8, Federico Sparagi (3.3, n.7)-Mattia Battistini (3.4) 7-6 (6), 6-1.

Nei quarti per il forfait dei loro avversari anche Tommaso Lombardi (3.3) e Stavros Papageorgiou (3.3).

Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.

CESENATICO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Torneo di apertura di notevole qualità e con numeri importanti, visto che il torneo parte con 131 iscritti nel maschile e 26 nel femminile, nel complesso 157 tra giocatori e giocatrici che si daranno battaglia fino al 5 aprile agli ordini del giudice di gara Marco Fucci.

In pieno svolgimento il tabellone di 4°, si qualificano Matteo Monti, Lorenzo Accreman e Filippo Foschi.

2° turno: Giulio Paolantonio (4.5)-Andrea Beneventi (4.4) 6-3, 7-5, Tommaso Lenzi (4.6)-Alberto Foschi (4.4) 6-1, 6-2.

3° turno: Andrea Samorì (4.1, n.11)-Davide Bernabini (4.2) 6-1, 6-4, Nikolai Dalla Bona (4.2)-Felice Pascucci (Nc) 6-1, 6-4, Carlo Conti (Nc)-Gianni Masotti (4.2) 6-1, 6-3, Matteo Silvagni (4.2)-Francesco Zaccherini (4.5) 6-4, 6-0, Marco Montaguti (4.2)-Ciro Donnarumma (4.1) 6-2, 6-3.

Turno di qualificazione: Federico Melli (4.1, n.4)-Thomas Carroli (Nc) 6-3, 6-2, Luca Zanca (4.1, n.8)-Marco Cantagallo (4.4) 6-0, 6-3, Matteo Monti (4.3)-Fulvio Cesari (4.1, n.7) 6-0, 6-1, Lorenzo Accreman (4.1, n.9)-Mathias Roman (4.3) 6-4, 6-4, Filippo Foschi (4.1, n.10)-Davide Donadi (4.1) 6-1, 2-6, 10-4.

Nel tabellone finale i big sono sicuramente i 3.1 Elia Lazzeri, Alessandro Naso, Francesco Muratori ed Enea Castelvetro, seguiti da ben 19 3.2. Nello specifico le teste di serie sono andate nell’ordine a Muratori, Naso, Lazzeri, Castelvetro ed ai 3.2 Francesco Pazzaglini, Leonardo Carioni, Tommaso Zanzini e Davide Bolzoni.

Nel torneo femminile si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Melania Vancini e Ludovica Fiorini, nel tabellone finale n.1 Angelica Bonetti (3.1), n.2 Carlotta Mercolini (3.1), n.3 Federica Matteucci (3.1). 2° turno: Anna Lisa Armenise (4.3)-Eloisa Colombelli (4.5) 6-1, 6-1.