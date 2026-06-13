Tennis Terza: si gioca al Paradiso, al Vallesavio e al Cerri

CESENATICO. Il Centro Tennis Paradiso ospita da oggi il torneo nazionale di 3° categoria femminile. Sono 35 le giocatrici al via in una rassegna che terrà banco fino al 28 giugno. Si parte con la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Lucia Barbieri ed Elisabetta Dallari ed alle 4.2 Rodica Chis Frida ed Emma Moroni. Nel tabellone finale n.1 Ginevra Baldazzi (3.1), n.2 Carlotta Mercolini (3.1), n.3 Federica Matteucci (3.1), n.4 Anastasia Lugaresi (3.1). Primi match oggi dalle 9.30.
Il giudice di gara è Marco Fucci.
MERCATO SARACENO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dalla Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno. Si tratta del torneo “Marchi Giorgio” che terrà banco fino al 21 giugno, diretto dal giudice di gara Loredana Amadori (direttore di gara Marino Brunelli). Approdano al 3° turno nel tabellone finale Raffaele Brunelli e Francesco Muratori.
Secondo tabellone, turno di qualificazione: Mirco Boschi (4.1, n.2)-Gianni Mengozzi (4.2) 6-1, 6-2, Emanuele Battistini (4.1 n.3)-Alberto Biasini (4.3) 6-3, 6-2, Cristiano Savoia (4.2)-Maurizio Foschi (4.1) 7-5, 3-6, 10-8. Tabellone finale, 1° turno: Tiziano Gianni Del Gobbo (3.5)-Samuele Visotti (3.5) 6-3, 6-2, Andrea Rinaldi (3.5)-Iacopo Mariani (3.5) 1-6, 6-4, 10-3. 2° turno: Raffaele Brunelli (3.5)-Ciro Donnarumma (4.1) 6-0, 6-2, Francesco Maestri (3.5)-Nicola Tesei (4.5) 6-3, 1-0 e ritiro.
Nel femminile sono 12 le giocatrici iscritte, si parte con il primo tabellone nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alla 4.1 Cecilia Spighi ed alla 4.3 Vittoria Andreani. 2° turno: Sophia Tombaccini (Nc)-Chiara Gatti (4.6) 6-2, 7-5, Morena Dell’Amore (Nc)-Sonia Bartolini (4.6) 6-2, 6-2.
CATTOLICA. Macina risultati sui campi del Ct Cerri il torneo nazionale di 3° categoria maschile che vede al via 80 giocatori e che terrà banco fino al 21 giugno.
Dalla sezione intermedia si qualifica Juri Gabellini, nel tabellone finale avanzano Gianfilippo De Palma, Alessandro Mariani, Davide Faoro e Paolo Francolini.
Sezione intermedia, turno di qualificazione: Matteo Silvagni (3.5, n.5)-Stefano Vellucci (3.5) 6-1, 6-0, Marco Bernardini (3.5)-Paolo Gori (3.5, n.3) 6-3, 6-3, Juri Gabellini (3.5, n.4)-Francesco Mazza (3.5) 6-2, 6-3.
1° turno tabellone finale: Roberto Camarda (4.4)-Federico Passerini (3.4) 6-3, 6-2, Gianfilippo De Palma (3.4)-Andrea Lombardini (3.5) 7-5, 4-6, 10-6, Alessandro Mariani (3.5)-Enrico Gaddoni (3.4) 6-3, 6-2, Davide Faoro (4.1)-Tommaso Mandelli (3.4) 6-3, 1-6, 10-4, Paolo Francolini (3.4)-Andrea Battazza (3.5) 6-3, 6-3,