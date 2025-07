Tennis Terza: Severi vince il Rodeo del Tennix, i risultati al Cicconetti, al Marconi, al Russi Sporting Club e al Valle del Rubicone

RAVENNA. Jacopo Severi ha vinto il torneo nazionale di 3° organizzato con la formula Rodeo dal Circolo Tennix Training Center di Porto Fuori. Il 3.4 dello Sporting Club Carpi, non inserito tra le teste di serie, ha battuto in semifinale il 3.4 locale Achille Mari per 4-2, 4-1 ed in finale il 3.2 Giulio Fabianelli (n.1), portacolori dello Junior Tc Arezzo, per 4-1, 5-4 (5). In semifinale: Fabianelli-Alessandro Casadei (3.4) 1-4, 4-2, 7-1.

Il giudice di gara è stato Enrico Fiorini.

RIMINI. Al rush finale il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti. Si tratta del Memorial “Arnaldo Cicconetti”, ormai una classica del tennis regionale.

Sono approdati alle semifinali, in programma domani (domenica) alle 17, Massimiliano Zamagni (n.1), Riccardo Muratori (n.4), Felix Legnani (n.6) e Pietro Rinaldini (n.2).

Ottavi: Pietro Rinaldini (3.1, n.2)-Francesco Pazzaglini (3.4) 7-5, 7-5, Massimiliano Zamagni (3.1, n.1)-Leonardo Tana (3.4) 6-1, 6-1, Riccardo Muratori (3.1, n.4)-Luca Lorenzi (3.3) 7-6, 7-5, Iangabriel Ferrara (3.2, n.8)-Giovanni Pecorari (3.2) 6-7, 6-1, 10-1, Felix Legnani (3.1, n.6)-Leonardo Bartoletti (3.3) 6-4, 6-3, Enea Carlotti (3.1, n.3)-Emmanuele Bomba (3.3) 6-4, 6-2, Alessandro Capodimonte (3.4)-Pietro Montemaggi (3.2) 6-1, 6-0. Quarti: Zamagni-Ferrara 6-2, 7-6, Muratori-Manfredi 6-3, 6-3, Legnani-Carlotti 6-3, 6-3, Rinaldini-Capodimonte 5-7, 7-6, 10-5.

Quarti anche per Edoardo Federico Manfredi (3.1, n.5).

Il giudice di gara è Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

FORLI’. Avanza il Torneo Circolo Marconi, il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) organizzato dal Circolo Tennis Marconi di Forlì. Il torneo terrà banco fino al 13 luglio ed è diretto dal giudice arbitro Carlo Bagattoni. Si qualificano per il tabellone finale Andrea Stoppa, Matteo Arfellini e Raffaele Mazzoli.

4° turno: Giacomo Costanzo (4.2)-Danilo D’Altri (4.3) 6-0, 6-2, Thomas Guerra (4.3)-Alberto Ravaglioli (4.2) 3-6, 6-3, 10-4, Giulio Casadei (4.2)-Filippo Caspoli (4.5) 6-1, 6-1, Alessandro Silvestroni (4.3)-Filippo Foschi (4.2) 0-6, 6-4, 12-10, Roberto Sanzani (4.2)-Stefano Tassinari (4.4) 6-4, 7-5. Turno di qualificazione: Luca Di Giovanni (4.1, n.10)-Luca Continelli (4.2) 6-3, 6-4, Davide Ceccarelli (4.2)-Massimo Ceccarelli (4.2) 6-4, 6-2, Andrea Stoppa (4.1, n.4)-Marco Schiavo (4.2) 6-0, 6-2, Matteo Arfellini (4.1, n.5)-Leone Bertaccini (4.2) 6-2, 6-3. Si qualificano anche Nicola Vacca (4.1, n.7) e Raffaele Mazzoli (4.1, n.8).

Nel tabellone finale teste di serie assegnate nell’ordine ai 3.3 Riccardo Delle Site, Alessio Argnani, Edoardo Vincenzi, Valentino Salami, Alessandro Bocchini, Ian Catallo e Nicola Ravera.

RUSSI. E’ in svolgimento il trofeo “Ratio Consulting”, torneo nazionale di 3ª categoria maschile e femminile organizzato dal Russi Sporting Club che terrà banco fino a mercoledì 9 luglio.

Semifinali per Fabio Folletti (Ct Bagnacavallo) e Riccardo Banzola (Russi Sporting Club).

Ottavi: Valentino Salami (3.3)-Ennio Rombi (3.4) 6-3, 6-3, Stefano Agostino (3.4)-Fabrizio Drei (4.1) 6-1, 6-2. Quarti: Fabio Folletti (3.4)-Edoardo Belletti (3.4) 6-3, 6-2, Riccardo Banzola (3.3)-Andrea Melandri (3.4) 3-1 e ritiro.

Nel femminile semifinali per Samantha Casadei (Ch 4 Sporting Club).

Quarti: Samantha Casadei (4.1)-Lucia Tarlazzi (4.2) 6-1, 6-0.

Intanto da venerdì a domenica il Russi Sporting Club organizza il torneo nazionale Under 12, maschile e femminile, con la formula Rodeo. Sono 18 nel complesso i giocatori al via. Nel maschile guida le fila il 4.1 Lorenzo Verratti davanti al 4.3 Tommaso Bertasi, nel femminile la giocatrice da battere è la 4.3 Giorgia Rombi. Quarti: Gioia Manfroni-Camilla Conti 4-0, 4-0.

GATTEO. Da sabato si gioca sui campi del Circolo Tennis Valle del Rubicone il torneo nazionale femminile di 3° (limitato al 4° gruppo), il 1° trofeo “Bcc Romagnolo”. Sono 27 le giocatrici al via in questa rassegna che terrà banco fino al 20 luglio. Si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Samantha Casadei, Sofia Marino, Alessia Frontini ed Elena Tarini. 1° turno: Luana Lanfranchi (Nc)-Elisa Ferrara (Nc) 6-0, 6-0. 2° turno: Valentina Baldi (4.6)-Isabella Fabbri (Nc) 6-3, 6-2. Le giocatrici con classifica migliore sono le 3.4 Caterina Cova, Sofia Muccinelli, Ginevra Baldazzi e Giulia D’Altri.

Il giudice di gara è Massimo Carli, direttore di gara Sabatino Buonanno.