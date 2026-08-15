Tennis Terza: Semprini-Fabiani e Ancarani-Vanucci le semifinali al Cicconetti, tabellone finale per il Centro Paradiso e il Tre Colli

RIMINI. Loris Semprini-Giovanni Fabiani ed Andrea Ancarani-Umberto Vanucci sono le semifinali, in programma oggi (sabato) dalle 11, del torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) giunto alla 50esima edizione, organizzato dal Circolo Tennis Cicconetti, il trofeo “Nelson’s”.
Quarti: Loris Semprini (4.2)-Massimiliano Agnello (3.3, n.8) 7-5, 6-2, Giovanni Fabiani (3.4)-Alberto Compagnoni (3.3, n.4) 6-1, 6-2, Andrea Ancarani (3.4)-Carlo Conti (4.1) 6-0, 6-1, Umberto Vanucci (3.5)-Tommaso Pilati (3.3, n.7) 6-2, 6-2.
Il giudice di gara è Simone Lusini, direttrice di gara Sara Sirena.
CESENATICO. In pieno svolgimento il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico.
Nel tabellone finale maschile approdano al 3° turno Mario Borghi, Andrea Covezzi, Mattia Foschi, Iacopo Mariani e Matteo Casadei.
Tabellone finale, 1° turno: Leonardo Maccaferri (3.5)-Luca Zanca (4.1) 6-3, 6-4, Stefano Goretti (4.1)-Filippo Albarello (3.5) 6-3, 6-4, Francesco Montebugnoli (3.5)-Mauro Tedeschi (4.1) 6-1, 6-3, Andrea Lombardini (3.5)-Andrea Palai (4.1) 6-2, 7-6 (3), Riccardo Tramonti (3.5)-Luca Continelli (4.1) 6-4, 1-1 e ritiro, Mattia Graffiedi (3.5)-Roberto Cerioli (4.2) 6-0, 6-3.
2° turno: Mario Borghi (3.4)-Niccolò Tedeschi (4.2) 3-6, 6-1, 10-6, Andrea Covezzi (3.4)-Nicola Marchi (4.1) 6-3, 1-6, 10-6, Mattia Foschi (3.4)-Thomas Guidi Zoffoli (4.1) 6-1, 6-2, Iacopo Mariani (3.5)-Valerio Ferrari (3.4) 7-6 (5), 6-2, Matteo Casadei (3.4)-Giuseppe Leoncini (3.5) 6-2, 6-3.
Nel femminile in bella evidenza Rodica Chis Frida e Sofia Rinalduzzi.
3° turno: Claudia Conti (4.3)-Francesca Ghigi (4.3) 6-2, 6-3, Marina Maldini (4.4)-Sara Borelli (4.5) 6-4, 6-4, Beatrice Sanna (4.3)-Monica Rossi (4.3) 6-2, 6-3.
4° turno: Stefania Ciucci (4.2, n.4)-Shaylee Cieri (4.3) 4-6, 6-2, 10-5, Rodica Chis Frida (4.2, n.3)-Desiree Ciampa (4.3) 6-4, 6-2, Sofia Rinalduzzi (4.3)-Cinzia Deborah Marchesi (4.4) 6-0, 6-2.
Il giudice di gara è Marco Fucci.
BRISIGHELLA. Avanza il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Circolo Tre Colli di Brisighella, la seconda edizione del trofeo “Gruppo Nitrocolor” che terrà banco fino al 23 agosto.
Sono 69 i giocatori iscritti nel maschile, 16 le giocatrici nel femminile, agli ordini del giudice di gara Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.
Nel maschile i primi a qualificarsi per il tabellone finale sono stati Michael Palli e Nicolò Tronconi.
Maschile, 3° turno del primo tabellone: Mirko Conti (4.4)-Luigi Angelo Bertaccini (4.3) 6-0, 6-2.
4° turno: Giovanni Liverani (4.4)-Giacomo Rossi (4.2) 6-0, 6-3, Gabriele Iudica (4.2)-Andrea Marchi (4.4) 6-3, 1-6, 10-7, Leonardo Ancarani (4.3)-Stefano Caroli (4.2) 1-6, 6-3, 10-7, Michele Melchioni (4.2, n.7)-Francesco Dal Borgo (4.3) 6-0, 6-2, Michele Melchioni (4.2, n.7)-Filippo Mini (Nc) 6-3, 6-2.
Turno di qualificazione: Michael Palli (4.1, n.1)-Alessandro Costa (Nc) 6-0, 6-1, Nicolò Tronconi (4.2)-Andrea Piccone (4.1, n.6) 6-1, 6-0.
Anche nel femminile si parte con il tabellone di 4° presidiato dalla 4.2 Irene Claudia Visconti (n.1), nel tabellone finale n.1 Lucrezia Vanni (3.2), n.2 Daniela Morigi (3.3). 2° turno: Annalisa Ferraccioli (4.4)-Claudia Baroni (Nc) 6-2, 7-6 (3), Daniela Vecchi (4.5)-Giuditta Frontali (4.4) 6-4, 6-2.