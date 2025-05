Tennis Terza: scatta il torneo del Paradiso Cesenatico, Carlotti, Caroli, Vincenzi e Parra in semifinale al Mi.Ma

CESENATICO. Da sabato all’8 giugno va in scena sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile. Come da tradizione è grande la partecipazione, nel maschile in 93 al via, nel femminile sono 29 le giocatrici iscritte.

Nel maschile si parte con un nutrito gruppo di Nc, a seguire il tabellone di 4° che vede le seguenti teste di serie, nell’ordine i 4.1 Maxim Sergeevich Uslamin, Iacopo Mariani, Rossano Paganelli, Ciro Donnarumma, Mattia Graffiedi, Christian Giacalone, Roberto Casadei, Davide Bernabini e Davide Fagioli. I favoriti del seeding sono sicuramente i 3.1 Alessandro Pesaresi e Vincenzo D’Alise, seguiti dal 3.2 Giovanni Pecorari e dei 3.3 Alessio Argnani, Alessandro Monti, Andrea Borghetti, Fabio Righetti e Luca Blatti.

Tabellone Nc, 1° turno: Riccardo Palai-Mauro Giorgi 6-3, 6-4, Federico Tontini-Marco Stoppa 6-4, 6-2, Mattia Casadio Matteo Mosconi 6-2, 6-1, Simone Balzani-Leonardo Rocchi 6-1, 6-1, Matteo Canali-Maurizio Mascheri 6-1, 6-1, Edoardo Taroni-Daniele Brighi 6-1, 6-2, Marco Lorenzi-Edoardo Venturi 3-6, 6-3, 10-6.

Si qualifica Andrea Locatelli.

Nel femminile si parte con il tabellone di 4° con queste teste di serie, le 4.1 Emma Ceccarelli, Benedetta Patimo ed Elena Tarini, a seguire il tabellone finale guidato dalla 3.1 Emma Baldassari, a seguire le 3.2 Marta Bertozzi, Diamante Campana e Federica Matteucci.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

CERVIA. Si è allineato alle semifinali il torneo di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Mi.Ma Sport Club di Milano Marittima. Si tratta del terzo memorial “Guglielmo Nola” diretto dal giudice di gara è Alessandro Rondinelli. Nel maschile semifinali per Enea Carlotti, Giacomo Caroli, Edoardo Vincenzi e Filippo Parra.

Nel femminile finale tra Federica Matteucci (Alex Rambelli Academy) ed Anastasia Bolelli (Ct Castenaso).

Quarti: Enea Carlotti (3.1, n.1)-Andrea Melandri (3.5) 4-6, 6-1, 11-9, Giacomo Caroli (3.2, n.5)-Elia Lazzeri (3.2, n.4) 6-0, 7-6 (1), Edoardo Vincenzi (3.3)-Alex Gencarelli (3.1, n.3) 6-3, 4-6, 10-4, Filippo Parra (3.1, n.2)-Alessandro Vavalà (3.3) 6-2, 6-2.

Femminile quarti: Beatrice Ficociello (3.5)-Paola Israelachvili (3.4, n.2) 6-2, 7-5, Federica Matteucci (3.2, n.1)-Ludovica Monferini Morini (4.4) 6-1, 6-1, Anastasia Bolelli (3.4, n.3)-Lara Alberighi (3.4) 4-6, 6-3, 10-5. Semifinale anche per Paola Mordini (3.4). Semifinali: Matteucci-Mordini 6-1, 6-1, Bolelli-Ficociello 6-1, 6-1