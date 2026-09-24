Tennis Terza: Scafoletti, Casadio e Caprioni nei quarti a Castelbolognese, Cattoni e Leoncini in semifinale al Maretennis

CASTELBOLOGNESE. Si gioca il secondo tabellone nel nuovo torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Castelbolognese. Si tratta del 1° trofeo “Città di Castelbolognese Caldotec” dotato di un montepremi di 300 euro che terrà banco fino al 27 settembre.
Conquistano i quarti Alberto Scafoletti, Davide Casadio e Luca Caprioni.
Tabellone finale, 2° turno: Ennio Rombi (3.4)-Federico Giacchetti (3.5) 6-1, 6-1.
3° turno: Alberto Fazziani (3.5)-Luca Fossanova (3.3) 6-1, 2-6, 10-8, Jean Pierre Adrien Guy (3.5)-Enrico Barbini (3.3) 6-2, 6-4, Mirco Borsarini (3.3)-Pier Paolo Cornacchia (3.5) 6-4, 6-2, Enrico Carnevali (3.5)-Isaac Casalboni (3.3) 6-1, 3-0 e ritiro.
Ottavi: Alberto Scafoletti (3.2)-Ugo Cicognani (3.2) 6-1, 6-4, Davide Casadio (3.2)-Enrico Pompignoli (3.4) 6-1, 3-0 e ritiro, Luca Caprioni (3.3)-Luca De Giovanni (3.1, n.2) 7-6, 6-3.
Il torneo vede come giudice di gara Lorenzo Pasquali, direttrice di gara Lorella Bruni.
BELLARIA. Avanza il torneo “Le Ali della Vittoria” organizzato dal Maretennis nel nuovo impianto in campo sintetico di Sant’Angelo di Gatteo. Si tratta di una rassegna maschile limitata ai 3.4 che terrà banco fino al 27 settembre. Semifinali per Davide Quinto Cattoni e Giuseppe Leoncini.
Ottavi: Mauro Antonelli (3.5)-Alessandro Ciacci (3.4) 6-4, 6-1, Matteo Casadei (3.4)-Samuele Visotti (3.5) 7-5, 2-6, 11-9, Andrea Battazza (3.5)-Fabio Righetti (3.4, n.3) 7-6, 6-2, Davide Carlini (4.2)-Andrea Covezzi (3.4, n.4) 6-1, 5-7, 10-4.
Quarti: Davide Quinto Cattoni (3.4, n.1)-Davide Sgarzi (3.5) 7-6, 7-6, Giuseppe Leoncini (3.5)-Mattia Foschi (3.4, n.2) 6-1, 6-1.
Il giudice di gara è Michele Pretolani, direttore di gara Alessandro Manco.