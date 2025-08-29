Tennis Terza: Satta, Cuppini, Venturi e Nanni in semifinale allo Zavaglia, Baschetti, Palumbo, Padovani e Guidi Zoffoli avanzano al Casalboni

RAVENNA. E’ alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, che vede in campo nel complesso 53 giocatori e che terrà banco fino a domenica. Nel maschile semifinali (oggi alle 13.30 ed alle 17) per Leonardo Satta, Noah Cuppini, Leonardo Venturi e Marco Nanni.

Quarti: Leonardo Venturi (3.2, n.1)-Giovanni Gallotti (3.3) 6-1, 6-0, Noah Cuppini (3.3)-Flavio Millari (3.2, n.4) 6-2, 6-2, Marco Nanni (3.2, n.2)-Lucio Argentieri (3.3) 6-0, 6-0. Semifinali anche per Leonardo Satta (3.3).

Nel femminile in finale (oggi alle 16.30) Diamante Campana (Ct Zavaglia) e Laura Garofalo (Tc Marfisa Ferrara). Semifinali: Diamante Campana (3.2, n.2)-Diletta Sabbioni (3.2) 6-1, 6-0, Laura Garofalo (3.2, n.1)-Giulia Nobili (3.3) 6-4, 7-5.

Il giudice di gara è Umberto Domenichini, direttore di gara Ennio Dragoni.

SANTARCANGELO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria maschile e femminile del Circolo Tennis Casalboni di Santarcangelo. Nel maschile si qualificano, tra gli altri, Mattia Baschetti, Gianmarco Palumbo, Simone Padovani e Thomas Guidi Zoffoli, nel femminile brillano Bianca Lugaresi e Lucia Barbieri.

Primo tabellone maschile, 4° turno: Alessandro Giannini (4.3)-Mauro Bertozzi (Nc) 6-1, 6-4.

Turno di qualificazione: Marco Storoni (4.1, n.3)-Gianmarco Gaglione (4.3) 7-6, 6-3, Alberto Morigi (4.1, n.5)-Lorenzo Scarpellini (4.2) 6-2, 6-0, Pietro Matteini (4.1, n.6)-Lorenzo Moretti (4.5) 6-3, 6-0, Fulvio Cesari (4.1, n.8)-Luca Bertozzi (4.3) 7-6, 7-5, Nadir Sartori (4.2)-Loris Volpinari (4.1, n.9) 6-4, 2-6, 10-1, Gianluca Corradini (4.1, n.10)-Claudio Degli Angeli (4.2) 6-1, 6-1, Tommaso Cremoni (4.2)-Giovanni Casadei (4.1, n.12) 7-6, 3-6, 10-5, Luca Mazzarini (4.2)-Davide Bernabini (4.1, n.13) 6-3, 6-4, Luca Vitali (4.3)-Federico Melli (4.1, n.14) 6-2, 6-3, Mattia Baschetti (4.1, n.2)-Gianluca Zammarchi (4.3) 6-4, 6-4, Gianmarco Palumbo (4.1, n.4)-Pietro Cocozza (4.5) 6-4, 7-6, Simone Padovani (4.1, n.7)-Diego Losignore (4.5) 7-5, 6-1, Thomas Guidi Zoffoli (4.2)-Davide Pierini (4.1, n.10) 6-0, 6-0.

Femminile, 4° turno: Bianca Lugaresi (4.4)-Alessia Tacconi (4.2) 4-6, 6-0, 11-9, Lucia Barbieri (4.3)-Erica Gasperoni (4.2) 6-1, 6-0, Mirella Karina Correa Moran (4.2)-Valentina Baldi (4.4) 6-1, 6-1, Priscilla Rossi (Nc)-Letizia Bazzocchi (4.2) 6-3, 6-0.

Il torneo, diretto dal giudice di gara Massimo Carli e dal direttore di gara Marcello Lotti, si concluderà il 7 settembre.