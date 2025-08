Tennis Terza: Sara Sirena profeta in patria al Cicconetti, nel vivo il torneo del Parckin Cesenatico

RIMINI. Sara Sirena profeta in patria. La maestra riminese, portacolori del Ct Cicconetti, ha vinto il torneo nazionale di 3° categoria organizzato dal suo Circolo, battendo in finale per 7-5, 6-1 l’altra riminese Jessica Barbieri, portacolori del Tc Viserba. Finale combattuta nel primo set, fermata per 40 minuti dalla pioggia, alla ripresa la giocatrice di casa ha preso il largo. Al termine del match-clou le premiazioni effettuate dal direttore del Circolo, Roberto Raffaelli.

Quarti: Jessica Barbieri (3.2, n.4)-Anastasiya Lopatina (3.4) 7-6, 6-3, Letizia Giovagnoli (4.2)-Anastasia Lugaresi (3.2, n.3) 3-6, 6-4, 10-7, Sara Sirena (3.2, n.2)-Emma Pelliccioni (3.4) 6-0, 6-3. Avanza per il forfait della sua avversaria anche Samantha Casadei (3.5). Semifinali: Barbieri-Casadei 6-0, 6-0, Sirena-Giovagnoli 6-4, 7-6.

Il giudice di gara è stato Roberto Raffaelli, direttore di gara Renato Augusto Tosi.

Da domani va in scena, sempre sui campi del Ct Cicconetti, il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) maschile. Sono ben 147 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 17 agosto. Si parte con il tabellone Nc, a seguire quello di 4° categoria nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Gianmaria Sarti, Paolo Duranti, Andrea Lombardini, Alessandro Gostoli, Fabio Travaglini, Marco Filippi, Gianmarco Palumbo, Andrea Bonetti, Alessio Simoncelli, Claudio Sanchioni, Marco Storoni, Emanuel Vannucci, Alessandro Bernardi, Massimiliano Perotti, Pietro Matteini, Umberto Uguccioni, Giacomo Simonazzi, Paolo Briolini e Davide Pierini. I big sono i 3.3 Massimiliano Agnello, Andrea Covezzi, Riccardo Banzola, Gianluca Vannucci, Lucio Argentieri, Edoardo Vincenzi, Massimo Mencarelli, Raffaele Strocchi, Ernesto Stentella Liberati, Alessandro Bocchini, Riccardo Saltini, Federico Prandelli, Nicola Ravera, Emmanuele Bomba, Luca Lorenzi e Tommaso Zanzini.

CESENATICO. Avanza il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile organizzato dal Circolo Tennis Parckin di Cesenatico, il “Circolino”. Notevole il dato delle presenze, ben 113 nel maschile e 29 nel femminile, per questo torneo che terrà banco fino al 10 agosto. Si qualificano dal tabellone di 4° Renzo Faedi, Gianluca Corradini, Mauro Antonelli e Cristiano Pinna, bene nel tabellone successivo Marco Tonti.

Sezione 4° categoria, turno di qualificazione: Renzo Faedi (4.1, n.1)-Federico Manzelli (4.3) 6-0, 6-4, Gianluca Corradini (4.1)-Francesco Sintini (4.1, n.6) 4-6, 6-3, 10-6, Mauro Antonelli (4.4)-Iacopo Mariani (4.1, n.4) 7-5, 6-2, Cristiano Pinna (4.2)-Gianluca Biondi (4.1, n.5) 6-2, 6-1. Si qualifica anche Ciro Donnarumma (4.1, n.2). Nel tabellone 3.5-3.4, 2° turno: Marco Tonti (3.5)-Marco Magrini (4.4) 6-4, 6-0.

Nel femminile brillano Vittoria Del Mugnaio e Camilla Speranza.

Turno di qualificazione: Vanessa Tessore (4.4)-Desiree Ciampa (4.5) 4-6, 6-0, 10-4, Cecilia Spighi (4.2, n.2)-Claudia Caminati (4.4) 7-5, 6-3. Tabellone finale, 2° turno: Camilla Speranza (3.5)-Francesca Stefanelli (4.3) 6-4, 6-0, Vittoria Del Mugnaio (Nc)-Giorgia Caroni (3.5) 6-1, 6-1.

Il giudice di gara è Alessandro Terranova, la direttrice di gara Rossella Mercadini.