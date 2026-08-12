Tennis Terza: Passerini avanti tutta al “Nelson’s” del Cicconetti, Barasa, Marino, Cerioli e Bravi in evidenza al Centro Paradiso Cesenatico

RIMINI. Avanza sui campi del Ct Cicconetti il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) giunto alla 50esima edizione, il trofeo “Nelson’s”.
Conquistano il 3° turno nel tabellone finale Matteo Peppucci, Davide Faoro, Carlo Conti ed Andrea Lombardini, già al 4° turno Federico Passerini.
Tabellone finale, 1° turno: Matteo Ciccarelli (3.5)-Gianmarco Palumbo (3.5) 6-2, 6-1, Tommaso Cerioni (3.5)-Gianmaria Sarti (4.1) 6-0, 6-2, Umberto Vanucci (3.5)-Lorenzo Accreman (4.1) 6-2, 6-2.
2° turno: Loris Semprini (4.2)-Yari Mussoni (3.4, n.16) 6-0, 6-1, Gianluca Pagliuca (3.5)-Paolo Duranti (3.4) 6-0, 6-3, Andrea Lombardini (3.5)-Marco Gianfrini (4.1) 6-3, 6-2, Federico Giacchetti (3.5)-Gianfilippo De Palma (3.4) 6-3, 6-4, Francesco Mazza (3.5)-Francesco Zanzini (3.4) 6-2, 6-1, Umberto Barbato (3.4)-Alessandro Valentini (4.1) 6-2, 6-2, Giovanni Fabiani (3.4)-Mirko Giardi (3.5) 6-1, 6-4, Matteo Casadei (3.4)-Nicola Tassinari (4.1) 6-3, 6-1, Carlo Alberto Gualandri (3.4)- Carlo Paolino Lorenzo Peluso (Nc) 6-1, 2-6, 10-6, Andrea Ancarani (3.4)-Mauro Dellavittoria (4.1) 6-1, 6-2, Carlo Conti (4.1)-Simone Rocchi (3.4) 6-1, 6-3, Davide Faoro (3.4)-Federico Melli (3.5) 6-1, 6-1, Matteo Peppucci (3.4)-Micael Montinari (3.5) 6-3, 6-2.
3° turno: Federico Passerini (3.4)-Fabio Bernagozzi (3.3, n.13) 6-2, 6-2.
Il torneo si concluderà il 16 agosto, il giudice di gara è Simone Lusini, direttrice di gara Sara Sirena.
CESENATICO. In pieno svolgimento il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico.
Nel secondo tabellone maschile conquistano il 5° turno, tra gli altri, Cristian Barasa, Riccardo Marino, Roberto Cerioli e Daniele Bravi.
Secondo tabellone, 3° turno: Marco Vitali (4.3)-Edoardo Venturi (4.5) 6-1, 6-0, Giorgio Nardini (4.3)-Marco Lorenzi (4.5) 6-2, 6-7 (3), 10-2, Federico Para (4.5)-Andrea Ferretti (4.3) 5-7, 6-2, 10-7, Matteo Camerani (4.3)-Alex Guidi (Nc) 6-1, 6-3,
4° turno: Fabio Montebelli (4.2)-Nicholas Viroli (4.5) 2-6, 6-2, 10-8, Fabrizio Pucci (4.3)-Maurizio Maestri (4.2) 6-0, 6-0, Cristian Barasa (4.2)-Elia Farneti (4.3) 6-2, 6-3, Riccardo Marino (4.4)-Gianluca Gurioli (4.2) 7-5, 6-1, Roberto Cerioli (4.2)-Carlo Bega (4.2) 6-3, 4-6, 10-7, Niccolò Tedeschi (4.2)-Eugenio Alessandro Vicini (4.2) 6-4, 6-1, Nikolai Dalla Bona (4.2)-Cristian Grossi (4.2) 7-6 (5), 1-0 e ritiro, Daniele Bravi (4.2)-Lorenzo Giovanardi (4.2) 7-6 (6), 6-3.
Nel femminile in bella evidenza Shaylee Cieri e Claudia Conti.
2° turno: Sara Borelli (4.5)-Lorena Maritza Penate (Nc) 6-0, 6-0, Cinzia Deborah Marchesi (4.4)-Elisa Gentili (4.5) 6-0, 6-2.
3° turno: Shaylee Cieri (4.3)-Nicole Aloisi (4.3) 7-6 (1), 6-3, Claudia Conti (4.3)-Francesca Ghigi (4.3) 6-2, 6-3.
Il giudice di gara è Marco Fucci.