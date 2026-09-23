Tennis Terza: Palai, Visotti, Vincenzi e Tesei in semifinale a Sarsina, Cicognani e Casadio avanzano a Castelbolognese

SARSINA. Si è allineato alle semifinali il torneo nazionale di 3° categoria maschile (limitato al 3° gruppo) organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina. Si tratta del Torneo di Settembre-Trofeo Tagliapietra che propone le semifinali oggi dalle 19.
Nel tabellone finale a segno Riccardo Palai, Samuele Visotti, Edoardo Vincenzi e Nicola Tesei.
Quarti: Riccardo Palai (4.2)-Luca Franceschini (3.3, n.1) 7-5, 6-2, Edoardo Vincenzi (3.3, n.4)-Matteo Segreti (3.5) 6-2, 6-0, Nicola Tesei (3.5)-Leonardo Tana (3.3, n.3) 6-1, 6-1, Samuele Visotti (3.5)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3, n.2) 6-2, 6-3.
La giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.
CASTELBOLOGNESE. Si gioca il secondo tabellone nel nuovo torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Castelbolognese. Si tratta del 1° trofeo “Città di Castelbolognese Caldotec” dotato di un montepremi di 300 euro che terrà banco fino al 27 settembre.
Conquistano il 4° turno nel tabellone finale, tra gli altri, Alberto Scafoletti, Ugo Cicognani, Davide Casadio e Luca Caprioni.
Tabellone finale, 1° turno: Enrico Carnevali (3.5)-Lorenzo Montanari (4.1) 6-4, 6-3.
2° turno: Alberto Fazziani (3.5)-Alessandro Rivola (3.4) 6-4, 6-1, Jean Pierre Adrien Guy (3.5)-Filippo Menzolini (3.4) 6-2, 6-0, Pier Paolo Cornacchia (3.5)-Filippo Ceroni Rinaldi (Nc) 6-3, 1-6, 11-9, Ennio Rombi (3.4)-Federico Giacchetti (3.5) 6-1, 6-1.
3° turno: Alberto Scafoletti (3.2)-Vasilii Volokhovskii (3.4) 6-1, 6-1, Ugo Cicognani (3.2)-Andrea Severi (3.2) 7-6 (5), 6-0, Davide Casadio (3.2)-Maikol Badassarri (3.4) 6-1, 6-0, Enrico Pompignoli (3.4)-Stefano Agostino (3.2) 6-2, 6-4, Luca Caprioni (3.3)-Michele Cavina (4.5) 6-1, 6-0.
Il torneo vede come giudice di gara Lorenzo Pasquali, direttrice di gara Lorella Bruni.