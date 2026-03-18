Tennis Terza: Padovani-Castelvetro e Cortesi-Orlandini le semifinali del “Città di Meldola”, nel vivo il torneo del Circolo Sarsina

MELDOLA. Sono Luca Padovani-Enea Castelvetro (dalle 13.30) ed Alessandro Cortesi-Alessandro Orlandini (dalle 20.30) le semifinali del torneo nazionale di 3° categoria maschile del Circolo Tennis Meldola, in programma oggi (mercoledì).
Si tratta della 9° edizione del torneo “Città di Meldola”.
Nei quarti brillanti prestazioni di Alessandro Cortesi (Tc Viserba), Enea Castelvetro (Ct Cervia), Luca Padovani (Ct Rimini) ed Alessandro Orlandini (Virtus Bologna).
Ottavi: Enea Castelvetro (3.1, n.5)-Luca Battistini (3.2) 7-6 (4), 6-1, Andrea Severi (3.2)-Marco Menichetti (3.1, n.3) 6-2, 6-0, Luca Padovani (3.1, n.1)-Andrea Niquoziani (3.2) 6-2, 6-2, Felix Legnani (3.1, n.9)-Tommaso Servadei (3.1, n.8) 6-3, 3-6, 10-4, Pietro Matteini (3.3)-Alessandro Naso (3.1, n.4) 6-3, 3-6, 10-6, Alessandro Cortesi (3.3)-Gregorio Russo (3.1, n.6) 6-1, 6-0, Andrea Monti (3.1, n.7)-Giovanni Zardi (4.1) 6-3, 6-2, Alessandro Orlandini (3.1, n.2)-Noah Cuppini (3.2) 6-2, 2-6, 10-7. Quarti: Padovani-Legnani 6-3, 2-6, 10-8, Castelvetro-Matteini 6-3, 6-2, Cortesi-Severi 6-4, 6-3, Orlandini-Monti 6-4, 6-2.
Il giudice di gara è Giuseppe Brighi, direttore di gara Alessandro Bussi.
SARSINA. Avanza il torneo nazionale di 3° (limitato al 3° gruppo) maschile organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina. Primi match in questa classica del tennis valligiano che terrà banco fino al 27 marzo. Sono 49 gli iscritti al torneo che prevede tre fasi distinte.
Avanzano nel secondo tabellone Luca Cantelli (Misano Sporting Club), Tommy Filippa (Polisportiva Il Circolo Sarsina) e Federico Ricci (River 22 Sporting Club).
Secondo tabellone, 1° turno: Francesco Zanni (4.6)-Mariiusz Borowski (4.4) 6-1, 6-2.
2° turno: Ivan Ravaioli (Nc)-Marco Portolani (4.3) 5-7, 6-2, 12-10, Luca Cantelli (4.3)-Maico Mascheri (4.5) 6-4, 6-3, Tommy Filippa (4.3)-Luca Amadori (4.3) 6-3, 6-2,
3° turno: Federico Ricci (4.2)-Massimo Montanari (4.3) 6-3, 6-3.
Il giudice di gara è Loredana Amadori, direttore di gara Massimiliano Comandini.