Tennis Terza: Niquoziani in semifinale al Tennix Training Center, al via i tornei al Circolo Contrada Sarsina e al Tre Colli Brisighella

RAVENNA. Alle battute finali sui campi di Tennix Training Center di Porto Fuori il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile. Il torneo è diretto dal giudice di gara Enrico Fiorini (direttore di gara Mattia Amadori).

Nel maschile il primo a raggiungere le semifinali è stato il 3.2 Andrea Niquoziani (Ct Cesena) che nei quarti ha beneficiato del forfait del 3.1 Lorenzo Ravaglia (n.1). Quarti per Alessandro Casadei (Tennix Training Center), Giovanni Gallotti (Ravenna Sport Center) e Rocco Albini (Ct Cesena).

Tabellone finale, ottavi: Alessandro Casadei (3.3)-Tommaso Pilati (3.3) 7-5, 6-1, Giovanni Gallotti (3.3)-Alessandro Cavalieri (3.4) 6-3, 6-2, Rocco Albini (3.3)-Paolo Duranti (3.4) 6-1, 7-5.

Nel femminile quarti per Valentina Montebugnoli (Ct Bologna) e Lara Alberighi (Tc Il Ghiandaio). Tabellone finale, 2° turno: Valentina Montebugnoli (3.5)-Petra Salvi (3.3) 2-6, 6-1, 10-8.

Il torneo terrà banco fino al 13 luglio.

SARSINA. Scatta domani il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, la 7° edizione del torneo d’Estate Città di Sarsina. Sono 24 i giocatori iscritti, le teste di serie sono andate nell’ordine ai 3.3 Vito Giuseppe Gentile e Luca Franceschini, al 3.4 Michele Mandes ed al 3.5 Daniele Lusini. Il torneo terrà banco fino al 24 luglio. La giudice di gara è Loredana Amadori.

BRISIGHELLA. Da venerdì a domenica il Tre Colli Tennis Club di Brisighella ospita il torneo nazionale di 3° maschile con la formula Rodeo. Sono 33 i giocatori al via, tra questi quelli con miglior classifica sono i 3.2 Filippo Flamigni, Edoardo Belletti, Bjorn Caci e Francesco Cervellera, a seguire i 3.3 Enrico Barbini, Guido Giugliano e Luc Morand.

Si parte con il primo tabellone Nc, poi quello di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Gianmaria Sarti, Alessandro Nanni ed Andrea Minichiello. Nel tabellone finale n.1 Cervellera, n.2 Belletti, n.3 Flamigni, n.4 Caci. Il giudice di gara è Gian Carlo Campoli, direttore di gara Gabriele Casadio.