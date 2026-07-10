Tennis Terza: Niquoziani in semifinale al Tennix Training Center

RAVENNA. Alle battute finali sui campi di Tennix Training Center di Porto Fuori il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile. Nel maschile il primo a raggiungere le semifinali è stato il 3.2 Andrea Niquoziani (Ct Cesena) che nei quarti ha beneficiato del forfait del 3.1 Lorenzo Ravaglia (n.1). Quarti per Alessandro Casadei (Tennix Training Center), Giovanni Gallotti (Ravenna Sport Center) e Rocco Albini (Ct Cesena).

Tabellone finale, ottavi: Alessandro Casadei (3.3)-Tommaso Pilati (3.3) 7-5, 6-1, Giovanni Gallotti (3.3)-Alessandro Cavalieri (3.4) 6-3, 6-2, Rocco Albini (3.3)-Paolo Duranti (3.4) 6-1, 7-5.

Nel femminile quarti per Valentina Montebugnoli (Ct Bologna) e Lara Alberighi (Tc Il Ghiandaio). Tabellone finale, 2° turno: Valentina Montebugnoli (3.5)-Petra Salvi (3.3) 2-6, 6-1, 10-8.

SARSINA. Scatta domani il torneo nazionale di 3° categoria (limitato al 3° gruppo) organizzato dalla Polisportiva Il Circolo Contrada di Sarsina, la 7° edizione del torneo d’Estate Città di Sarsina. Sono 24 i giocatori iscritti, le teste di serie sono andate ai 3.3 Vito Giuseppe Gentile e Luca Franceschini, al 3.4 Michele Mandes ed al 3.5 Daniele Lusini. Il torneo terrà banco fino al 24 luglio.