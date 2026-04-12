Tennis Terza: nel vivo il torneo del Paradiso Cesenatico e il “Borghetti” del Ct Cervia

CESENATICO. Primi match da sabato nel torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico. Sono 134 nel complesso i giocatori al via, ma gli iscritti erano ben di più, a testimonianza di una grande vitalità sui campi del Club cesenaticense. Nel maschile (101 al via) si parte con la sezione di 4° nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Paolo Briolini, Davide Faoro, Nicola Tassinari, Davide Ceccarelli, Giuseppe Leoncini, Luca Continelli, Giulio Casadei, Filippo Pracucci, Alessandro Gostoli, Nicolò Brugioni, Riccardo Vecchi e Simone Balzani. Nel tabellone finale teste di serie nell’ordine assegnate ai 3.1 Luca Lorenzi, Felix Legnani, Leonardo Bartoletti, Francesco Muratori, Iangabriel Ferrara, Alessandro Naso, Enea Carlotti, Tommaso Servadei, Riccardo Briganti, Alessandro Capodimonte ed Andrea Monti.

Dal primo tabellone si qualificano Filippo Pracucci (Ct Cesena), Pietro Corbelli (Tc Viserba), Nicolò Brugioni (Tc Riccione) e Nicola Tassinari (Ct Castenaso).

Primo tabellone, 1° turno: Nicholas Forlivesi (4.2)-Alberto Zattini (4.2) 6-3, 2-6, 10-7, Cristian Campidelli (4.2)-Davide Bernabini (4.2) 6-1, 6-4, Thomas Guidi Zoffoli (4.2)-Fabio Vinetti (4.2) 6-4, 6-1, Matteo De Angeli (4.2)-Marco Magrini (4.2) 4-6, 6-1, 10-7,

Turno di qualificazione: Filippo Pracucci (4.1, n.8)-Nikolai Dalla Bona (4.2) 6-1, 6-2, Pietro Corbelli (4.1)-Alessandro Gostoli (4.1, n.9) 6-0, 6-0, Nicolò Brugioni (4.1, n.10)-Lorenzo Pistocchi (4.1) 6-1, 6-4.

Si qualifica anche Nicola Tassinari (4.1, n.3).

Anche nel femminile (33 al via) si parte con il tabellone di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Melania Vancini e Karina Mirella Moran Correa. Nel secondo tabellone teste di serie a Lucrezia Vanni (3.2) e Giulia D’Altri (3.2), nel tabellone finale alle 3.1 Diletta Sabbioni, Sofia Baldani, Angelica Bonetti e Patricia Brezoi Moldovan. Brillano all’esordio Elisa Gentili (Ct Rimini), Aurora De Vincenzo (Galimberti Tennis Team) e Luigia Rasi (Tc Ippodromo).

Primo tabellone, 1° turno: Elisa Gentili (4.5)-Lorenza Maritza Penate (Nc) 6-7 (1), 6-3, 10-5. 2° turno: Aurora De Vincenzo (4.4)-Stella Della Bartola (4.5) 6-3, 6-1, Luigia Rasi (4.4)-Marina Maldini (4.4) 6-2, 6-4.

Il torneo è diretto dal giudice di gara Marco Fucci e terrà banco fino al 26 aprile.

CERVIA. Avanza una bella edizione del Memorial “Mario Borghetti” sui campi del Circolo Tennis Cervia. Fino al 19 aprile il Club cervese ospiterà il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, con un montepremi di 500 euro.

Subito in bella evidenza nel tabellone finale Federico Suzzi, Gabriele Rondinini, Claudio Fantini e Matteo Borghetti, al 3° turno Renzo Faedi.

Tabellone di 3°, 1° turno: Federico Suzzi (3.5)-Lorenzo Pistocchi (4.1) 6-3, 6-1, Gabriele Rondinini (3.5)-Davide Ceccarelli (4.1) 6-1, 6-2, Claudio Fantini (4.1)-Francesco Mazza (3.5) 3-6, 6-3, 10-2, Dario Matteucci (4.3)-Luca Filippi (3.5) 6-2, 6-2, Giovanni Maria Monti (4.1)-Andrea Lombardini (3.5) 3-6, 6-0, 10-6, Francesco Fabbri (4.3)-Andrea Ancarani (3.5) 6-1, 6-3, Ennio Rombi (3.5)-Federico Melli (4.1) 6-2, 6-2, Giacomo Romagnoli (3.5)-Nicola Tassinari (4.1) 6-3, 7-6, Alessandro Mariani (3.5)-Loris Pasini (4.1) 6-3, 7-5, Marco Borghetti (3.5)-Frederic Raffini (4.2) 4-6, 6-4, 10-8, Davide Faoro (4.1)-Alessandro Minguzzi (3.5) 6-4, 6-3, Giovanni Zardi (4.1)-Simone Di Cino (3.5) 6-0, 6-3, Piero Morisi (3.4)-Andrea Covezzi (3.4) 6-0, 6-2, Matteo Borghetti (4.4)-Filippo Foschi (3.5) 6-4, 6-2.

2° turno: Renzo Faedi (3.4)-Matteo Rossi (3.4) 6-2, 6-2.

Nel femminile che vede al via 26 giocatrici le big sono le 3.1 Asia Mancini, Sofia Baldani e Diletta Sabbioni. Si parte con la sezione di 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine alle 4.1 Ludovica Fiorini, Alessia Tacconi, Melania Vancini e Valentina Benati. Nel tabellone finale n.1 Diletta Sabbioni, n.2 Sofia Baldani, n.3 Asia Mancini.

Il giudice di gara è Paolo Pambianco, direttrice di gara Fabiana Paola Grande.