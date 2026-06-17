Tennis Terza, nel vivo i tornei al Cerri, al Forum e al Vallesavio

CATTOLICA. Macina risultati sui campi del Ct Cerri il torneo nazionale di 3° categoria maschile che vede al via 80 giocatori e che terrà banco fino al 21 giugno. Approdano al 4° turno nel tabellone finale Andrea Filanti (Tc Coriano) e Roberto Camarda (Ct Cerri Cattolica), la sorpresa del torneo, in gran spolvero sui campi di casa. Brilla anche un altro portacolori del Ct Cerri, Matteo Silvagni.
2° turno: Davide Faoro (4.1)-Juri Gabellini (3.5) 6-2, 6-4, Giacomo Bartolucci (3.3, n.7)-Carlo Alberto Gualandri (3.4) 6-4, 6-3, Matteo Silvagni (3.5)-Cesare Andrea Castellani (3.3) 7-5, 6-3.
3° turno: Andrea Filanti (3.3)-Gianfilippo De Palma (3.4) 6-0, 6-4, Roberto Camarda (4.4)-Isaac Casalboni (3.3, n.6) 7-5, 6-1.
FORLI’. Da domenica si gioca al Forum il torneo nazionale di 3° categoria maschile, il trofeo “R.S. Elettroimpianti”, che vede al via ben 114 giocatori, limitati a 80. Il torneo terrà banco fino al 28 giugno ed è diretto dalla giudice di gara Benedetta Tolomei. Si qualificano per il tabellone finale Marco Martelli (Asbi Imola), Alessandro Silvestroni (Forum Forlì) e Filippo Ruggeri (Forum Tennis).
1° turno: Francesco Moretti (4.2)-Gabriele Iudica (4.2) 6-3, 6-4, Daniele Bravi (4.2)-Luca Dragoni (4.2) 6-2, 6-4, Alberto Zattini (4.2)-Cristian Grossi (4.2) 4-6, 6-2, 10-7, Giovanni Sgarbi (4.2)-Roberto Sanzani (4.2) 6-2, 6-4, Simone Fantini (4.2)-Gian Luca Cerchierini (4.2) 7-5, 7-5.
Turno di qualificazione: Filippo Foschi (4.1, n.5)-Leone Bertaccini (4.3) 6-3, 7-5, Luca Di Giovanni (4.1, n.7)-Cristian Barasa (4.2) 6-1, 4-4 e ritiro, Pietro Martines (4.1, n.8)-Francesco Moretti (4.2) 6-2, 6-2, Marco Martelli (4.1)-Alessandro Nanni (4.1, n.1) 6-0, 4-6, 10-5, Alessandro Silvestroni (4.2)-Andrea Piccone (4.1, n.4) 6-3, 6-1, Filippo Ruggeri (4.1, n.6)-Davide Pierini (4.2) 6-4, 6-3,
MERCATO SARACENO. Alle battute finali il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dalla Polisportiva Tennis Vallesavio a Mercato Saraceno. Si tratta del torneo “Marchi Giorgio” che terrà banco fino al 21 giugno, diretto dal giudice di gara Loredana Amadori (direttore di gara Marino Brunelli). Approdano ai quarti Matteo Segreti e Stefano Bucci. Tabellone finale, 3° turno: Andrea Arrigoni (3.4)-Andrea Rinaldi (3.5) 6-0, 6-1. Ottavi: Andrea Pacchioni (3.4)-Alessandro Teodorani (3.3) 6-4, 5-7, 10-7, Matteo Segreti (3.5)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 7-6, 7-5, Stefano Bucci (3.3)-Raffaele Brunelli (3.5) 6-0, 6-2,
Quarti anche per Francesco Maestri (3.5). Nel femminile conquista le semifinali Alice Angeli.
Turno di qualificazione: Cecilia Spighi (4.1, n.1)-Sophia Tombaccini (Nc) 7-5, 6-2. Quarti tabellone finale: Alice Angeli (3.3)-Vittoria Andreani (4.3) 4-0 e ritiro.