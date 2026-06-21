Tennis Terza, nel clou i tornei al Paradiso, al Cerri, al Forum e al Cicconetti

CESENATICO. Il Centro Tennis Paradiso ospita il torneo nazionale di 3° categoria femminile. La prima a conquistare le semifinali è stata la giovane ravennate Anna Foschini, 3.2 del Ct Zavaglia, che prima ha battuto 6-3, 6-3 la 3.3 Martina Orsini, poi ha beneficiato del forfait della sua avversaria, la 3.1 Ginevra Baldazzi (n.1). Quarti per Anastasia Lugaresi, Valentina Benini e Valentina Giulianini.

Tabellone finale, 2° turno: Martina Orsini (3.3)-Rodica Frida Chis (4.2) 6-2, 6-1.

Ottavi: Bianca Cecchini (3.2)-Sofia Baldani (3.1) 6-4, 6-2. Federica Matteucci (3.1, n.3)-Petra Salvi (3.3) 6-2, 6-1, Anastasia Lugaresi (3.1, n.4)-Giulia D’Altri (3.2) 7-5, 6-2, Valentina Benini (3.1)-Jessica Barbieri (3.3) 3-6, 6-3, 10-3, Valentina Giulianini (3.2)-Elisabetta Pastore (3.4) 6-7 (2), 6-4, 10-7.

Il giudice di gara è Marco Fucci.

CATTOLICA. Al gran finale sui campi del Ct Cerri il torneo nazionale di 3° categoria maschile. Il match-clou mette di fronte Pietro Spezi (Ct Cerri) e Davide Bolzoni (Tennis Montichiari). La finalissima del torneo cattolichino è prevista per domenica alle 18.

Quarti: Pietro Spezi (3.1, n.1)-Andrea Filanti (3.3) 6-0, 6-3, Michele Tonti (3.2, n.2)-Matteo Silvagni (3.5) 6-4, 4-6, 10-4, Davide Bolzoni (3.2, n.3)-Roberto Camarda (4.4) 6-1, 5-7, 10-8, Vincenzo D’Alise (3.2, n.4)-Guido Giugliano (3.3, n.5) 6-3, 6-1. Semifinali: Bolzoni-Tonti 7-6, 3-6, 10-5, Spezi-D’Alise 6-3, 6-4.

FORLI’. Si gioca al Forum il torneo nazionale di 3° categoria maschile, il trofeo “R.S. Elettroimpianti”, che vede al via ben 114 giocatori, limitati a 80. Il torneo terrà banco fino al 28 giugno ed è diretto dalla giudice di gara Benedetta Tolomei.

Conquistano il 4° turno Fabio Pierotti, Matteo Casadei e Tommaso Lombardi, ottavi per Andrea Niquoziani.

Tabellone finale, 2° turno: Giacomo Romagnoli (3.5)-Pietro Martines (4.1) 6-1, 6-1, Andrea Arrigoni (3.4)-Claudio Ferracuti (3.5) 6-1, 6-2, Davide Faoro (3.5)-Fabrizio Mariani (3.4) 4-6, 6-2, 10-4, Daniele Gaspari (3.4)-Leo Piraccini (4.1) 6-1, 6-0, Leonardo Maccaferri (3.5)-Giulio Negrini (4.1) 7-5, 6-3, Christian Giacalone (3.5)-Matteo Rossi (3.4) 6-3, 6-1, Andrea Stoppa (3.4)-Giulio Casadei (4.1) 6-4, 6-3.

3° turno: Fabio Pierotti (3.5)-Nicola Ravera (3.4) 6-4, 6-2, Matteo Casadei (3.4)-Guido Giugliano (3.3) 1-6, 6-3, 10-8, Tommaso Lombardi (3.3)-Simone Di Cino (3.5) 6-3, 6-4.

4° turno: Andrea Niquoziani (3.2, n.7)-Giovanni Pambianco (3.3) 4-6, 6-3, 10-7.

Ottavi anche per Francesco Bellarmino (3.3).

RIMINI. Primi match sui campi del Ct Cicconetti di Rimini nel Memorial “Arnaldo Cicconetti”, il torneo nazionale di 3° categoria maschile diretto dal giudice di gara Simone Lusini, mentre il direttore di gara è Massimiliano Zamagni. Sono 130 i giocatori al via in questo torneo che terrà banco fino al 5 luglio. Si parte con il tabellone Nc, poi quello di 4° nel quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Alessandro Gostoli, Paolo Briolini, Gabriele Quaresima, Adriano Amadio, Fulvio Cesari, Samuele Cardinali, Lorenzo Cenci, Giacomo Francini, Marco Corbelli, Marco Mazza, Tommaso Cremoni, Luca Zanca e Claudio Sanchioni. I big sono sicuramente i 3.1 Luca Amati, Alessandro Capodimonte, Lorenzo Marchioni, Pietro Matteini, Enea Carlotti, Pietro Rinaldini, Luca Lorenzi e Iangabriel Ferrara. Teste di serie nell’ordine a Lorenzi, Carlotti, Matteini, Rinaldini, Capodimonte, Marchioni, Ferrara, Amati ed ai 3.2 Zanzini, Manduchi e Tonti.

Turno di qualificazione Nc: Danilo Panciocco-Simone Maggioli 6-3, 7-5, Thomas Saltarelli-Alberto Ioli 7-5, 6-2, Marco Tenti-Giorgio Golinelli 6-0, 6-0, Nicolò Pivi-Filippo Arcangeloni 6-1, 6-1.