Tennis Terza: Monti e Legnani in semifinale al Paradiso Cesenatico, Guerra, Saponi, Serafini e Mazza subito a segno all’Alleanza Sportiva

CESENATICO. Entra nella fase clou il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile, organizzato dal Centro Paradiso di Cesenatico.
Nel maschile semifinali per Andrea Monti (Ct Cesena) e Felix Legnani (Vitus Bologna).
Ottavi: Luca Lorenzi (3.1, n.1)-Tommaso Venturini (3.2) 6-0, 7-6 (3), Tommaso Servadei (3.1, n.8)-Riccardo Briganti (3.1, n.9) 6-2, 6-3, Francesco Muratori (3.1, n.4)-Marco Cola (3.2) 6-0, 6-3. Quarti anche per Tommaso Zanzini (3.2).
Quarti: Andrea Monti (3.1, n.11)-Leonardo Bartoletti (3.1, n.3) 6-3, 6-0, Felix Legnani (3.1, n.2)-Enea Carlotti (3.1, n.7) 6-0, 3-6, 10-3.
Nel femminile si qualificano per il tabellone finale Sara Guermandi e Martina Orsini.
Secondo tabellone, turno di qualificazione: Sara Guermandi (3.2)-Giulia D’Altri (3.2, n.2) 6-2, 6-1, Martina Orsini (3.3)-Paola Mordini 7-5, 6-0.
Il torneo è diretto dal giudice di gara Marco Fucci e terrà banco fino al 26 aprile.
RICCIONE. Avanza sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo nazionale di 3° categoria maschile che vede al via 92 giocatori.
Subito a segno nel main-draw Federico Guerra (Misano Sporting Club), Andrea Saponi (Maretennis), Francesco Serafini (Tc Riccione) e Marco Mazza (Tc Viserba).
Primo tabellone, turno di qualificazione: Claudio Sanchioni (4.1, n.1)-Roberto Sanzani (4.2) 5-4 e ritiro, Loris Pasini (4.1, n.9)-Luca Pagnini (4.2) 6-2, 6-3, Claudio Marcantoni (4.1, n.11)-Davide Pierini (4.2) 6-2, 6-0, Alessio Simoncelli (4.1, n.13)-Francesco Semprini (4.2) 6-4, 6-2, Gabriele Stirati (4.1)-Gabriele Angelucci (4.1, n.14) 6-4, 6-4.
1° turno tabellone finale: Villiam Ricci (3.5)-Sandro Grossi (3.5) 6-1, 6-3, Daniel Pellegrini (4.1)-Gianmarco Palumbo (3.5) 6-4, 6-0, Gabriele Pistorale (3.5)-Alessandro Gostoli (4.1) 2-0 e ritiro, Federico Guerra (3.5)-Christian Nicolini (4.2) 6-3, 6-4, Andrea Saponi (3.5)-Paolo Briolini (4.1) 7-5, 4-6, 10-8, Francesco Serafini (3.5)-Matteo Della Biancia (4.2) 6-2, 6-2, Matteo Sirca (3.5)-Giovanni Maria Monti (4.1) 7-6, 6-1, Stefano Speranzini (3.5)-Adriano Amadio (4.1) 6-2, 6-4.
2° turno: Marco Mazza (4.1)-Stefano Vellucci (3.5) 6-2, 6-4, Davide Sgarzi (3.5)-Pietro Aldo Ferioli (4.1) 6-3, 6-2, Andrea Battazza (3.5)-Fulvio Cesari (4.1) 6-4, 6-0.