Tennis Terza: Merli, Ferrara, Muratori e Pazzaglini in semifinale al Tc Coriano, Calanca, Pucci, Mengozzi e Caroni avanzano al Parckin Cesenatico

CORIANO. Alle battute finali il torneo nazionale di 3° categoria maschile organizzato dal Tennis Club Coriano, il trofeo “Banca Malatestiana”.

Conquistano le semifinali, in programma oggi dalle 18.30, due portacolori del Tc Coriano, Andrea Merli e Iangabriel Ferrara, Francesco Muratori (Tc Riccione) e Francesco Pazzaglini (Ct Rimini).

Tabellone finale, ottavi: Luca Lorenzi (3.1, n.1)-Andrea Cesare Castellani (3.3) 6-2, 6-3, Francesco Muratori (3.1, n.8)-Filippo Marcaccini (3.3) 6-3, 6-3, Francesco Pazzaglini (3.2)-Leonardo Bartoletti (3.1, n.5) 4-6, 6-2, 11-9, Lorenzo Marchioni (3.1, n.3)-Tommaso Mandelli (3.3) 5-7, 6-3, 10-3, Luca Amati (3.1, n.7)-Enrico Gaddoni (3.4) 6-1, 6-2, Davide Bolzoni (3.1, n.4)-Alessandro Casanova (3.2) 6-1, 6-4, Andrea Merli (3.1, n.6)-Valerio Carli (3.3) 6-0, 6-0, Iangrabriel Ferrara (3.1, n.2)-Michele Tonti (3.2) 3-6, 6-0, 10-4. Quarti: Muratori-Lorenzi 6-4, 6-3, Pazzaglini-Bolzoni 6-2, 6-0, Merli-Marchioni 6-0, 6-0, Ferrara-Amati 6-3, 6-3.

Il torneo terrà banco fino al 2 agosto, ha un montepremi di 400 euro ed è diretto dai giudici arbitro Galileo Guiducci (giudice del tabellone) e Giuseppe Del Bianco.

CESENATICO. Protagonista in questi giorni il torneo nazionale di 3° organizzato dal Tennis Club Parckin di Cesenatico.

Avanzano nel tabellone di 4° maschile Nicola Calanca, Fabrizio Pucci, Gianni Mengozzi ed Alberto Caroni.

Tabellone di 4°, 3° turno: Elia Farneti (4.3)-Riccardo Bornacin (4.3) 6-3, 6-1, Giacomo Solfrini (4.4)-Enea Venturini (4.3) 6-3, 6-3, Giulio Savino (4.3)-Mirko Viroli (4.4) 6-4, 6-0, Giovanni Tomasetti (4.3)-Riccardo Muccioli (4.5) 6-4, 0-6, 11-9, Alberto Caroni (4.2)-Andrea Polato (Nc) 1-6, 6-2, 10-8, Marco Magrini (4.2)-Pasquale Pio Rinaldi (4.4) 6-4, 1-6, 10-5, Gianluigi Lontani (4.5)-Luca Laraia (4.3) 6-1, 6-3, Dario Ventura (4.2)-Marco Lorenzi (4.5) 6-1, 6-4, Gianni Mengozzi (4.2)-Alberto Ioli (4.4) 6-2, 6-0.

4° turno: Nicola Calanca (4.5)-Michele Riciputi (4.2) 6-2, 6-3, Fabrizio Pucci (4.3)-Davide Bernabini (4.2) 7-6, 6-2.

Nel femminile turno di qualificazione Nc: Melania Vancini (4.1)-Luana Lanfranchi (4.1, n.2) 6-4, 6-3. Si qualifica anche Alessia Tacconi (4.1, n.1).

Il giudice di gara è Silvia De Grandis, direttrice di gara Rossella Mercadini. Il torneo terrà banco fino al 9 agosto.