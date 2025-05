Tennis Terza, Mattia Graffiedi avanza al Paradiso Cesenatico

Va in scena sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo nazionale di 3° categoria, maschile e femminile. Come da tradizione è grande la partecipazione, nel maschile in 93 al via, nel femminile sono 29 le giocatrici iscritte.

I favoriti del seeding sono sicuramente i 3.1 Alessandro Pesaresi e Vincenzo D’Alise, seguiti dal 3.2 Giovanni Pecorari e dei 3.3 Alessio Argnani, Alessandro Monti, Andrea Borghetti, Fabio Righetti e Luca Blatti.

Nel maschile si qualificano Mattia Graffiedi, Giacomo Turci, Mattia Sirilli e Claudio Fantini.

Tabellone di 4°, 3° turno: Riccardo Palai (Nc)-Danilo D’Altri (4.3) 4-6, 6-3, 10-7, Cristiano Pinna (4.2)-Salvatore Munciguerra (4.4) 6-2, 6-2, Riccardo Magnani (4.2)-Edoardo Taroni (Nc) 6-2, 6-2, Antonio Babini (4.2)-Alessandro Zamagni (4.3) 6-2, 6-1.

Turno di qualificazione: Riccardo Greci (4.2)-Davide Bernabini (4.1, n.8) 7-5, 6-2, Mattia Graffiedi (4.1, n.5)-Alberto Zattini (4.3) 6-3, 6-4, Giacomo Turci (4.3)-Christian Giacalone (4.1, n.6) 4-6, 6-3, 10-3, Mattia Sirilli (4.2)-Roberto Casadei (4.1, n.7) 7-5, 6-1. Si qualifica anche Claudio Fantini (4.1).

Nel femminile la prima a qualificarsi per il tabellone finale è stata Daniela Morigi.

3° turno: Valentina Montebugnoli (4.2)-Ludovica Morini Monferini (4.4) 6-3, 6-3.

4° turno: Valentina Benati (4.2)-Marina Maldini (4.5) 6-3, 6-4. Turno di qualificazione: Daniela Morigi (4.3)-Benedetta Patimo (4.1, n.2) 6-1, 6-2.

Il giudice di gara è Marco Fucci.